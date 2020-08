Nepoučitelný Apple. Technologii VoLTE v některých iPhonech měl ukrást konkurenci

Nebyl by to správný jablečný týden, aby se na hlavu Applu nesnesla další šťavnatá žaloba, ať už z řad nespokojených konkurentů, podle nichž technologický gigant porušil některý z patentů, nebo samotných uživatelů. Tentokrát tu máme případ z první kategorie, kdy podle společnosti VoiceAge Apple hrubě porušil patent umožňující hovory přes síť LTE. Konkrétně se pak jedná o kodek EVS, tedy Enhanced Voice Services, který využívají například také iPhony 8 a iPhony 11. Ačkoliv by se dalo argumentovat tím, že se jedná opět o dalšího patentového trolla, v případě VoiceAge nejsou jakékoliv pochybnosti na místě. Za vývojem tohoto patentu a také následného prototypu stojí stejnojmenná korporace, zatímco VoiceAge EVS je její dceřinná společnost.

Většina operátorů a výrobců smartphonů se sice kloní i k jiným, stejně rozšířeným službám, pomocí nichž lze přenášet hovory přes internet, nicméně Apple se alespoň v případě nejnovější generace stále držel kódovacího standardu EVS, což ho může přijít pěkně draho. Podle VoiceAge se navíc technologický gigant dopustil i dalšího přešlapu, kdy záměrně na tuto možnost uživatele lákal a funkci VoLTE prezentoval jako svojí vlastní. Tak či onak, vypadá to, že z této patálie jablečná společnost jen tak nevyvázne. Důkazy o porušení patentu jsou nezpochybnitelné a zůstává jen otázkou, proč se radši Apple neuchýlil k vyjednávání o licenčních podmínkách. Uvidíme, na kolik tento přešlap společnost nakonec vyjde, nicméně se dá počítat s tím, že Apple podá odvolání a celá tahanice se hezky protáhne, jak už tomu u patentových sporů ve většině případů bývá.