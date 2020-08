Apple chystá zajímavé vylepšení pro Apple Watch, které má potenciál zachránit další lidské životy

Snad nikdo v dnešní době nepochybuje o tom, že jablečné hodinky Apple Watch se řadí mezi nejlepší pomocníky, které uživatelům nejen ulehčí každodenní život, ale zároveň budou pravidelně monitorovat jejich zdravotní stav a upozorní je, pokud dojde k nějaké odchylce. Jednou z těchto funkcí je i detekce pádu, která zachránila život nespočtu lidem a kromě vytočení záchranných složek dokázala poskytnout i přesnou lokaci uživatele a detailní informace. Prozatím však celý proces funguje tak, že se při pádu chytré hodinky samy zeptají, zda je uživatel schopen vstát a pokud nereaguje, okamžitě informují patřičné záchranné složky pomocí elektronické zprávy. Podle série nejnovějších patentů to ale vypadá, že by se tato funkce mohla dočkat podstatných vylepšení a novinek.

Součástí zprávy by totiž měly být i komplexní informace o zdravotním stavu uživatele a přesné vyhodnocení toho, co se vlastně stalo. To by záchranářům nejen ušetřilo práci, ale zároveň by napovědělo lékařům, na co se mají zaměřit. Ačkoliv se Apple přílišnému sběru dat vyhýbá a raději je nechává v rukou uživatelů, v tomto případě by podle technologického giganta nebylo sdělení citlivých informací na škodu. Ba naopak, mohlo by zachránit uživateli život a přesně navigovat kompetentní osoby, které by se postaraly o dopravu do nemocnice a další postup.

Konkrétně by pak mohlo jít o podstatné detaily jako jsou srdeční onemocnění, EKG, obsah vody v těle a nebo samotné fungování orgánů. Apple Watch sice nedisponují patřičnými senzory, díky nimž by se podařilo všechna podobná data nashromáždit, avšak to by se v brzké budoucnosti mohlo změnit. V současnosti by mohly hodinky čerpat z nejrůznějšího příslušenství, které s nimi či iPhonem lze spárovat, potažmo s inforamcemi, které by si uživatel ručně zaznamenával do svého zařízení. Hodinky by pak následně mohly detailně popsat situaci a precizně sdělit záchranářům, co se vlastně stalo a jak na tom dotyčný aktuálně je. Rozhodně by se jednalo o krok kupředu a nezbývá než doufat, že se Apple podobnými funkcemi inspiruje a nenechá je pouze v šuplíku jako nevyužité patenty.