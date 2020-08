Vytvořte si doma jednoduše prostorové audio pomocí téměř jakékoliv elektroniky

Všemožných aplikací a technologií je na světě každým dnem více a více. Jen občas se však objeví taková aplikace či technologie, která je zajímavá, a svým způsobem dokáže změnit způsob používání vašeho zařízení. Pokud vlastníte Mac či MacBook, tak jistě víte, že jsou jejich reproduktory velmi kvalitní a samy o sobě dokáží zprostředkovat velmi dobrý zvuk – bavíme se samozřejmě o novějších modelech. I přesto, že je kvalita zvuku opravdu výborná, tak se jednoduše nejedná o prostorový zvuk, který by vás dokázal doslova uchvátit a stáhnout do děje. BBC však přišlo s velmi zajímavou funkcí, díky které můžete vašemu macOS zařízení prostorový zvuk dodat – stačí vám k tomu iPhone či iPad.

O prostorový zvuk se stará nástroj s názvem Audio Orchestrator. Název jako takový vám toho asi více neřekne, když si ale uvědomíte, že i váš iPhone či iPad disponuje reproduktorem, tak vám možná princip této technologie začne docházet. Audio Orchestrator se jednoduše stará o to, že synchronizuje všechna vaše zařízení, díky čemuž je poté schopný přehrávat prostorový zvuk – bez nutnosti investovat desítky tisíc korun do drahých reproduktorů. Nastavení celého systému trvá jen několik desítek sekund, maximálně minut. Stačí se na vašem Macu či MacBooku pomocí tohoto odkazu přesunout na stránky Audio Orchestrator. Nahoře poté klepněte na tlačítko Try, na další stránce níže poté na Start new session. Poté přidejte vaše zařízení pomocí tlačítka Click to add devices, čímž se zobrazí QR kód, který stačí vaším iPhonem či iPadem pomocí aplikace Fotoaparát naskenovat (nutno mít iOS 11 a novější). Pak už se jen zobrazí webová stránka, na které klepněte na Connect. Tento postup opakujte i v případě dalších jablečných zařízení – přidat jich můžete až 100.

Je samozřejmě víceméně jasné, že nikdo z nás doma nemá stovku jablečných zařízení. Nejčastěji doma máme iPhone a iPad, popřípadě další zařízení od ostatních členů domácnosti – čím více zařízení připojíte, tím bude požitek lepší. Nutno však podotknout, že už se dvěma zařízeními se vám podaří vytvořit skvělý prostorový zvuk, který si zajisté užijete. V momentální fázi si můžete v nástroji pustit pouze ukázku Decameron Nights, později bychom se však měli dočkat rozšíření. BBC uvádí, že se prostorové audio stává v posledních letech více a více žádané, nikdo z nás si ale neuvědomuje, že jej můžeme vytvořit jednoduše pomocí ostatních zařízení, která mají reproduktor. Díky němu jsou posluchači více zataženi do děje, jelikož mohou vnímat, odkud zvuk pochází. Nutno podotknout, že nástroj Audio Orchestrator funguje i s klasickým počítačem a Android zařízeními, nikoliv jen s těmi jablečnými.