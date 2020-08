Setapp: Užijte si stovky nejznámějších aplikací pro macOS a iOS za zlomek ceny

Před několika lety jsme se dočkali představení speciální aplikace Setapp. Tato aplikace slouží jakožto alternativní App Store na Macu a nabízí neomezený přístup k více než 190 placeným aplikacím za zlomek ceny, potažmo za nízké měsíční předplatné, které činí 9.99 dolarů. Včera nás však vývojáři této aplikace překvapili – Setapp se rozhodli rozšířit a kromě aplikací pro operační systém macOS nově nabízí také aplikace pro iOS a iPadOS. I v tomto případě najdete v nabídce nespočet velmi známých aplikací, které získáte za již zmíněnou cenu předplatného, a nemusíte platit tisíce korun za klasické licence.

Pokud o aplikaci Setapp slyšíte poprvé a říkáte si, že to zní až moc dobře na to, aby to byla pravda, tak vás mohu ujistit, že se rozhodně nejedná o žádný podvod. Setapp funguje již po dobu několika let, během kterých získal nespočet předplatitelů, kteří mohou využívat stovky programů za měsíční předplatné. Instalace aplikace Setapp je jednoduchá – stačí přejít na stránky aplikace, zaregistrovat se a aplikaci stáhnout. Dobrou zprávou je, že si každý uživatel může v rámci 7denní zkušební verze Setapp vyzkoušet. Po těchto sedmi dnech si musíte pořídit předplatné, které pro jedince vychází na zmíněných 9.99 dolarů a pro rodinu (4 zařízení) na 19.99 dolarů. Pro macOS můžete v rámci Setapp stáhnout například CleanMyMac X, Boom 3D, Disk Drill, Endurance a mnoho dalších aplikací, za které byste klasicky utratili majlant. Pro iOS jsou poté k dispozici například aplikace Gemini, 2Do, MindNote, Ulysses, Paste, PDF Search a opět mnoho dalších.

Instalace aplikací na Macu je velmi jednoduchá a probíhá prakticky úplně stejně jako v App Storu. Pokud byste si chtěli stáhnout nějakou aplikaci ze Setapp na váš iPhone či iPad, tak je nutné provést instalaci pomocí dvou QR kódů, které se v aplikaci na Macu zobrazí. Prostřednictvím prvního QR kódu provedete klasickou instalaci aplikace, druhý QR kód poté slouží k aktivaci prémiových funkcí prostřednictvím platformy Setapp. Výkonný ředitel služby Setapp, Oleksandr Kosovan, uvádí, že uživatelé o zpřístupnění aplikací pro iOS žádali již opravdu dlouho a týmu ze Setapp jednoduše nezbývalo nic jiného, než všechna tato přání splnit. Nutno podotknout, že za 9.99 dolarů pro jedince získáte aplikace jak pro macOS, tak pro iOS – neplatíte tedy zvlášť dvě předplatná.

Pokud máte starosti ohledně toho, zdali jsou aplikace věrohodné, popřípadě jakým způsobem jsou vypláceny finance samotným vývojářům, tak se opět není čeho bát. Každá macOS aplikace, která je přidána do Setapp, prochází rozsáhlým testováním, bezpečnostní kontrolou a poradou s komunitou – nenajdete zde tedy každou druhou aplikaci na světě. Co se týče iOS aplikací, tak ty se stahují klasicky z App Storu, takže se o bezpečnost stará samotný Apple. Mnoho pozorných uživatelů, kteří se vyznají v podmínkách Applu, však uvádí, že je instalace aplikací na iOS pomocí QR kódů zakázaná. Uvidíme, zdali Apple v případě aplikace Setapp zasáhne a instalaci iOS aplikací zatrhne, anebo zdali opět použije dvojí metr, jak má v poslední době ve zvyku, a zmíněný způsob instalace povolí. Jak už jsem zmínil výše, Setapp momentálně nabízí 7denní zkušební verzi zdarma – za zkoušku rozhodně nic nedáte a kdoví, třeba v něm najdete aplikace, za které se vám předplatné Setapp vyplatí zakoupit.