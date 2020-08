Newyorští dopravci se pustili do Applu. Vadí jim, že Face ID stále nefunguje s rouškami

Autentizační technologii Face ID pokládala naprostá většina jablíčkářů do letošního jara za téměř dokonalou. Pandemie koronaviru však ukázala, že v některých situacích je zkrátka téměř nevyužitelná. Poté, co si nasadil takřka celý svět roušky, totiž vypovědělo Face ID prakticky všem uživatelům službu, jelikož jejich tvář pod rouškou zkrátka nerozeznalo. Apple na to sice reagoval poměrně rychle vylepšením odemykacího systému, díky čemuž se možnost číselného kódu objeví okamžitě po prvním pokusu odemknutí telefonu, avšak ani to uživatelům zřejmě nestačí. Ostatně, kdyby stačilo, nebyl by nyní Apple vyzýván k dalšímu přepracování.

K vyzvání Applu ohledně přepracování spolupráce Face ID s rouškami se odhodlal konkrétně newyorský dopravní podnik a to konkrétně kvůli svým řidičům. Ti se totiž dle slov jeho předsedy kvůli nefunkčnosti Face ID s rouškou vystavují riziku nákazy, jelikož si roušku pro odemykání telefonu stahují z obličeje. To však není v přeplněných dopravních prostředcích New Yorku ani za mák ideální. Co naplat, že lze telefony odemykat i číselným kódem, který se na nich zobrazuje jak bylo uvedeno výše hned při prvním pokusu odemčení přes Face ID.

Ke zdokonalení spolupráce Face ID a roušek byl Apple vyzván konkrétně skrze veřejný dopis, který mu zaslal právě předseda newyorského dopravního podniku. Samotný Apple se k němu zatím nevyjádřil a dá se očekávat, že ani nevyjádří. Jakékoliv přizpůsobení Face ID rouškám by totiž prakticky stoprocentně znamenalo snížení bezpečnosti celé technologie, na což Apple určitě nepřistoupí – tím spíš, když upravil zobrazování kódového zámku, díky čemuž je odemykání jeho telefonů nyní tímto způsobem ještě rychlejší, byť samozřejmě ve srovnání s Face ID stále výrazně pomalejší.