Navigace na Apple Watch: 5 nejlepších navigačních aplikací, které jsou k dispozici na jablečné hodinky

Je to několik dnů nazpět, co společnost Google konečně po několika letech opět zpřístupnila aplikaci Google Maps na Apple Watch. Google se původně rozhodl aplikaci Google Maps z watchOS odstranit, a to kvůli nevyužití. Jedinou známou aplikací, která tedy dokázala přímo na jablečných hodinkách zobrazovat navigační pokyny, zůstaly Mapy od Applu. Uživatelé však Googlu ukázali, že zobrazování navigačních pokynů na Apple Watch dokáže být doopravdy velmi užitečné a Google se rozhodl, že svou navigační aplikaci opět na Apple Watch zpřístupní. Pojďme se společně v tomto článku podívat na ty nejlepší navigace, které jsou na Apple Watch k dispozici.

Google Maps

Už v úvodu tohoto článku jsme nakousli aplikaci Google Maps. Pokud máte ve vašem iPhonu nějakou navigační aplikaci, tak se s největší pravděpodobností jedná právě o Google Maps. Tato aplikace dokáže zobrazit velmi přesné informace nejen o vaší trase, ale také o různých podnicích a dalších bodech zájmu. Co se týče aplikace pro Apple Watch, tak Google před několika lety z watchOS svou navigační aplikaci odebral. V rámci poslední aktualizace ji však opět přidal, a tak si uživatelé konečně mohou navigační pokyny a další informace nechat zobrazovat na svém zápěstí. Kromě navigování můžete samotnou navigaci ze svého zápěstí také ovládat. Google Maps jsou k dispozici zcela zdarma a patří mezi nejoblíbenější navigační aplikace – nyní i na Apple Watch.

Mapy od Applu

Pokud jste v minulosti chtěli využívat zobrazování navigačních pokynů na Apple Watch, tak jste prakticky na sto procent využívali nativní Mapy od Applu. Aplikace Mapy od Applu dokázala jako jedna z mála aplikací zobrazovat navigační pokyny přímo na Apple Watch. Pokud však sledujete dění ohledně Map od Applu, tak už nejspíše víte, že svými funkcemi lehce zaostávají za konkurencí, byť se je Apple snaží neustále aktualizovat a přidávat nové funkce. Většina uživatelů jednoduše nechtěla z jiné oblíbené navigační aplikace přejít na Mapy od Applu jen kvůli tomu, aby si mohli na Apple Watch nechat zobrazovat pokyny. Za zkoušku to ale rozhodně stojí a kdo ví – třeba se Mapy od Applu stanou vaší oblíbenou navigační aplikací, která dokáže pokyny zobrazit i na Apple Watch.

Magic Earth Navigation

Když vám řeknu, že aplikace Magic Earth Navigation patří mezi velmi oblíbené navigační aplikace, tak si asi budete klepat prsty na čelo. Opak je však pravdou – tato aplikace sice není úplně populární a dost možná o ní slyšíte poprvé, věřte mi ale, že podle uživatelských hodnocení strčí do kapsy jakoukoliv jinou navigační aplikaci. Magic Earth Navigation dokáže velmi přesně a jednoduše navigovat a zajímavý je také fakt, že o vás nesbírá žádná data. Magic Earth Navigation je jednou z mála aplikací, která vůbec nesleduje to, kde se pohybujete, anebo co zrovna vyhledáváte, což je pro mnoho uživatelů hlavním aspektem. Když ještě k tomu zmíním, že tato aplikace nabízí perfektní rozhraní pro Apple Watch společně s možností offline navigace s mapami od OpenStreetMap, tak mi začnete trhat ruce. Magic Earth Navigation rozhodně stojí minimálně za vyzkoušení.

Sygic

Aplikace Sygic je tady s námi již po dobu několika dlouhých let. Během těchto let se Sygic dočkal mnohých vylepšení, jádro samotné aplikace je však pořád stejné. Hlavním lákadlem aplikace Sygic jsou velmi přesné offline mapy, společně s doplňkovými moduly, díky kterým můžete z klasické navigační aplikace vytvořit perfektního pomocníka na cesty, například využitím HUD zobrazení na čelním skle. Sygic patří i nadále mezi jednu z nejoblíbenějších navigačních aplikací, a to i přesto, že je placená. Oproti ostatním navigacím toho však Sygic nabízí opravdu hodně a často je velmi podceňován. Nutno podotknout, že Sygic nabízí i vlastní verzi aplikace pro Apple Watch, v rámci které si můžete nechat zobrazit navigační pokyny, popřípadě můžete samozřejmě aplikaci rychle z vašeho zápěstí ovládat. Pokud neustále cestujete, a je jedno zdali pracovně či osobně, tak Sygic rozhodně stojí minimálně za vyzkoušení.

Radarbot

Poslední aplikací v tomto seznamu není tak úplně navigační aplikace, i přesto se ale jedná o zajímavý koncept, který by se vám mohl líbit. Jak už název této aplikace napovídá, tak bude mít co dočinění s radary, jejichž počet každým dnem nekontrolovatelně roste. Pokud při jízdě na vašich Apple Watch začnete využívat aplikaci Radarbot, tak si můžete být jistí, že vám už nikdy ze žádného radaru po minimálním překročení rychlostního limitu nepřijde pokuta. Aplikace Radarbot vás totiž dokáže na jablečných hodinkách vždy předem upozornit na blízký radar. Samozřejmě se má ve městech a všude jinde jezdit podle předpisů, každopádně si osobně myslím, že je lepší jet 60 km/h a plně se věnovat provozu, než abyste jeli 45 km/h a neustále kontrolovali tachometr, zdali náhodou „magickou“ hranici 50 km/h nepřekročíte. To je jeden z hlavních důvodů, proč aplikaci Radarbot využívám, a proč byste ji měli začít využívat i vy. Radarbot vás o radarech dokáže jednoduše notifikovat na Apple Watch.