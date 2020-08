Test rychlosti: Jak si vede iPhone s iOS 14 Beta 4 oproti iOS 13.6

Od představení iOS 14 uběhla už pěkná řádka času. Apple minulý týden totiž vydal už čtvrtou betu, která přinesla i nějaké ty novinky. Často diskutovanými aspekty v minulých letech jsou ale výdrž baterie a rychlost systému. Na druhý aspekt se dnes podíváme opět díky kanálu iAppleBytes, který test provedl u iPhonů SE, 6s, 7, 8 a XR. Jako vždy vám celý test přikládáme pod tento odstavec.

Začneme klasicky iPhonem SE, u něhož je domovská obrazovka k vidění dříve na iOS 13.6, a to přibližně o tři sekundy. Dále se zaměříme na aplikace třetích stran, jelikož jejich rychlost spouštění je při posuzování rychlosti systému zpravidla nejprůkaznější. Kupříkladu Twitter má k dobru na čtvrté betě. Apollon for Reddit, Snapchat a Instagram se pak spustí o moment dříve na aktuálním iOS. Na řadu nyní přichází iPhone 6s, u něhož rovněž můžeme vidět spuštění systému dříve na iOS 13.6. Aplikace jako Facebook, Twitter a Apollon for Reddit se spustí o chvilku dříve na iOS 14. Zbytek pracuje stejně. U iPhonu 7 se žádná změna nekoná, i zde tedy systém naskočí o něco rychleji na iOS 13.6. Výsledky jsou zde dobré, neboť na betě můžeme vidět svižnější práci u aplikací Twitter a Apollon for Reddit. O zlomek sekundy dříve můžeme vidět na iOS 13.6 jen Instagram.

Překvapení se nekoná, i u iPhonu s pořadovým číslem „8“ vidíme, že systém naběhne dříve na iOS 13.6. Důležitější je ovšem samotná práce systému a jak můžeme vidět, čtvrtá beta po stránce rychlosti iPhonu 8 svědčí, neboť dřívější spuštění můžeme pozorovat u YouTube, Twitteru a Apollonu for Reddit. U nejmladšího ve výběru můžeme domovskou obrazovku vidět dříve konečně na iOS 14, avšak nejedná se o žádný zásadní rozdíl. U iPhonu XR je téměř pravidlem, že pokud aplikace nepracují stejně, spustí se dříve na betě iOS 14. To zde rozhodně platí.

Co se rychlosti týče, iOS 14 rozhodně zklamáním není a doufejme, že Apple v tomto směru nový systém ještě zlepší. Nevím jak u vás, ale se čtvrtou betou na můj iPhone XR dorazily i nějaké ty chyby. Pravidelně mi padá aplikace Instagram, což se dá přežít. Hodně ale hubuji, když mi spadne Dream League Soccer 2020 v momentě, kdy jdu sám na soupeřova gólmana, což už se také párkrát stalo. Pády u jiných aplikací jsem nezaznamenal. Dvakrát se mi od nainstalování stalo, že v aplikacích nefungoval dotyk. Šlo jen swipnout a tím appku minimalizovat. Problém jsem vyřešil, když jsem iPhone zamkl a odemkl. Další nepříjemností bylo přehřívání, z čehož jsem byl dost vykolejený. To ale spravil restart telefonu. Problém čtvrté bety můžete vidět i v tomto videu, jelikož se na žádném z testovaných zařízení nespustila aplikace VK. Za mě musím říct, že nejlepší mi přišla první beta, byť se neaktualizovaly widgety. Jaký názor na bety iOS 14 máte vy?