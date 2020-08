První Apple Watch se dočkají nasazení microLED displeje v horizontu 3 až 4 let

O microLED displejích je v souvislosti s Apple produkty v posledních měsících slyšet poměrně často. Vzhledem k tomu, jaké vlastnosti mají panely produktům nabízet se však této skutečnosti ani nelze příliš divit. Že s jejich nasazením v dohledné době kalifornský gigant počítá dnes potvrdily zdroje portálu DigiTimes, které se dlouhodobě řadí mezi poměrně přesné.

Podle DigiTimes je Apple s dodavatelem Epistar, kterému pomáhá s financováním výstavby továrny na microLED displeje, předběžně dohodnut na tom, že první displeje pro své produkty odebere za tři až čtyři roky. Spolehlivá výrobní kapacita továrny, která je zatím stále v začátcích, by se totiž měla dostavit za zhruba dva až tři roky, takže je jasné, že si Apple chce dát ještě určitou časovou rezervu na důkladné testy a podobné záležitosti. Jako první pak mají dle slov předsedy Epistar, která se podařila DigiTimes získat, displeje dostat chytré hodinky, mezi kterými samozřejmě nebudou chybět Apple Watch. Kromě nich se však dočkají technologie i další výrobci smartwatch, jelikož nemá Apple s Epistarem alespoň prozatím domluvenou žádnou exkluzivní spolupráci.

A co že by mohly Apple Watch s microLED displeji nabídnout? Zejména výrazně užší tělo než v případě OLED či LCD displejů spolu s minimální energetickou náročností. Oproti klasickým LCD má být spotřeba energie u microLED zhruba desetinová. Zobrazovací schopnosti panelů se mají přitom rovnat v současnosti používaným OLEDům, což je rozhodně dobrá zpráva. Skvělé je i to, že by se u panelů měly zlepšit pozorovací úhly, obnovovací frekvence či jas. Výrobní cena by přitom neměla být nikterak vysoká, díky čemuž by bylo možné použít panely i v levnějších výrobcích. Kde všude se jich dočkáme nicméně ukáže až čas.