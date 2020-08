Odborníci rozebrali nový 27″ iMac (2020). Podívejte se, jak vypadá uvnitř

Přestože jsme se představení nových 27” iMaců (2020) dočkali teprve minulý týden, už tu máme jejich první detailní rozbor. O ten se postarala společnost OWC, která tak předběhla dlouholeté přeborníky v rozebírání (nejen) Apple produktů iFixit. Co tedy rozbor odhalil?

Změn v iMacích sice není mnoho, přesto si však zaslouží uživatelskou pozornost. Některé z nich totiž solidně komplikují jejich opravitelnost, jiné zase smutně poukazují na snahu Applu co nejvíce ušetřit. Co se týče komplikací opravitelnosti, o ty se postará třeba už připojení webkamery. Ta je připevněna k displeji a se zbytkem těla propojena kabelem. Při odlepení a odstranění displeje tudíž bude potřeba dávat velký pozor na to, aby nebyl kabel webkamery přetržen, ale zavčas řádně odpojen. Dalším oříškem může být oprava či demontáž mikrofonů v iMacu. Přibyl do něj totiž jeden nový, který je v něm však jen přilepen, takže jeho odstranění bude muset být provedeno násilnější cestou než kdyby byl přimontován, což rozhodně dobrá zpráva není.

Rozbory rovněž potvrdily, že jsou úložné SSD moduly připájené k základní desce, na které je navíc letos velmi málo SATA konektorů. Vzhledem k tomu, že jsou úložiště připájena přímo k základní desce, je nyní v iMacu daleko více místa, které mohlo být využito například pro nasazení lepšího chlazení známého z iMaců Pro. To se však bohužel nestalo, což lze brát jako důkaz toho, že se Apple u tohoto stroje rozhodl ušetřit každou korunu či dolar. Manévrovací prostor pro nasazení odobného vylepšení to totiž rozhodně bylo.

De facto jedinou pozitivní zprávou u iMacu je tak ponechání snadno upgradovatelné RAM paměti, kterou si je schopen vyměnit každý uživatel sám skrze malá dvířka na zádech stroje bez nutnosti jakékoliv náročnější montáže. V tomto směru tedy Apple naštěstí zabodoval.