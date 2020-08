Nejen Microsoft. O koupi TikToku má zájem i Twitter

Zdá se, že o koupi TikToku nebo alespoň jeho části, která by službě umožnila i nadále fungovat v USA, bude nakonec ještě solidní tahanice. Do boje o něj se totiž podle informací The Wall Street Journal zapojil i Twitter, který se jej pokusí vyfouknout Microsoftu.

Ještě před pár hodinami byl Microsoft považován za de facto jediného možného kupce TikToku či minimálně jeho americké divize. Jak se však zdá, služba je atraktivní pro mnohem více firem než se původně čekalo. Tou největší z nich je Twitter, který měl dle zdrojů The Wall Street Journal začít se společností ByteDance provozující TikTok o možném obchodu vyjednávat. Jak daleko jsou jednání sice není v tuto chvíli jasné, obecně se však předpokládá, že v nich má konkurenční Microsoft velmi slušný náskok, jelikož se o akvizici snaží o poznání déle.

Zkušenosti tu jsou

Twitteru hraje na druhou stranu do karet to, že má s provozováním aplikací zaměřených na videa už slušné zkušenosti. Například v roce 2012 získal pod svá křídla virální aplikaci Vine, která fungovala na podobném principu jako TikTok. Před osmi lety však o ní až tak velký uživatelský zájem nebyl, kvůli čemuž se jí rozhodl Twitter po čtyřech letech od koupě zaříznout. Nic takového se však u TikToku očekávat nedá, jelikož se jedná o obří celosvětový fenomén, který bude takřka stoprocentně fungovat skvěle jak pod ByteDance, tak pod jakýmkoliv jiným schopnějším provozovatelem, což Microsoft i Twitter splňuje.

Ať se ByteDance rozhodne s prodejem TikToku jakkoliv, finální verdikt se dozvíme nejpozději 15. září letošního roku. Právě tento den totiž označil americký prezident Donald Trump za pomyslný dead line aplikace na území USA. Pokud do té doby nebude její provoz předán do rukou ověřených amerických společností, které pomůžou naplnit koronavirem devastovanou státní kasu, TikTok v zemi definitivně skončí.