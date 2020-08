Google nechtěně potvrdil práce na ohebném Pixelu

Poslední dobou se to úniky a nejrůznějšími neoficiálními informacemi jen hemží, a byť se tento neduh dosud týkal zejména Samsungu, pozornosti fanoušků neunikl nakonec ani Google. Ten totiž podle jeho nového uniklého dokumentu plánuje vydání zbrusu nového ohebného Pixelu, který se má podobat Samsungu Galaxy Z Fold 2, ale zároveň nabídnout elegantnější design a typický čistý Android včetně různorodých funkcí. Jak to tak vypadá, bitva o dominanci na smartphonovém trhu, alespoň z hlediska skládacích telefonů, se rozbíhá na plné obrátky a kromě jihokorejského výrobce se do této bitvy chce evidentně pustit i Google.

Dalo by se argumentovat tím, že jde jen o spekulace nebo uniklý patent, nicméně dokument explicitně zmiňuje ohebné zařízení s kódovým označením Passport a vydání ve čtvrtém kvartálu roku 2021. Konec konců, Google sám vývoj skládacího zařízení potvrdil již loni, když se vyjádřil, že již disponuje potřebnými technologiemi a je jen otázkou času, než s něčím podobným přijde. Ačkoliv se tak průkopníkem v tomto segmentu stal Samsung, Google by mohl tohoto giganta rychle nahradit. Galaxy Fold se totiž výdrží a odolností příliš nepředvedl, což stále dává dostatečný prostor konkurentům, kam spadá i čínský Huawei. Ten sice oznámil skládací Mate X, nicméně zařízení několikrát odložil z důvodu pochybností a v mnoha ohledech si poněkud nechal ujet vlak. Google má tak velkou šanci zabodovat a jediným velkým hráčem tak může být leda Apple, v jehož případě není jisté, zda se chce do segmentu ohebných smartphonů pustit. Uvidíme, co nás nakonec z dílny technologických gigantů čeká.