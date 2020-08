Jak se stát expertem ve vyhledávání na Google

Google je již řadu let nejspíš nejpoužívanějším internetovým vyhledávačem na světě. Na první pohled by se mohlo zdát, že co se týče jeho používání, nelze v tomto směru vlastně vymyslet nic převratného – stačí zkrátka zadat požadovaný výraz a Google pro vás již najde vše potřebné. Ve skutečnosti ale existuje spousta možností, díky kterým bude vaše vyhledávání na Google mnohem efektivnější. V dnešním článku vám představíme hned několik z nich.

Reverzní vyhledávání obrázků

Mezi velmi užitečné funkce u vyhledávače Google patří reverzní vyhledávání obrázků a fotografií. Stačí nahrát do Googlu snímek, po kterém zrovna pátráte, a vyhledávač vám poskytne informace o fotografii, jejím dalším výskytu na webu, alternativních verzích a podobných výsledcích. Reverzní vyhledávání můžete provést více způsoby. Jednou možností je zadání adresy images.google.com, kde poté ve vyhledávacím poli kliknete na ikonku fotoaparátu a nahrajete příslušný obrázek. Druhá možnost funguje v prohlížeči Google Chrome, kdy na vybraný obrázek na webu kliknete pravým tlačítkem myši a v menu zvolíte Vyhledat obrázek pomocí vyhledávače Google.

Vyhledávání slov na specifických místech a na konkrétní stránce

Dalším užitečným nástrojem, který Google nabízí, je možnost hledání slov, která se vyskytují na konkrétních místech. Díky tomuto nástroji můžete při vyhledávání určit, zda chcete zobrazit výsledky s výskytem daného slova v titulku, těle textu nebo URL. Pokud například hledáte články, které mají v nadpisu iPhone, zadáte do googlu: intitle:iPhone. Pro vyhledání více slov v titulku použijte výraz allintitle. Pro vyhledání výrazu v url zadejte spolu s výrazem text „inurl“ (případně „allinurl“), pro hledání v textu pak použijete výraz „intext“ nebo „allintext“. Google můžete využít také k vyhledání výrazu pouze na konkrétní stránce – stačí zadat daný výraz následovaný textem site:URL webové stránky (pokud chcete například vyhledat výraz iPhone pouze na LsA, zadáte do Googlu „iPhone site:letemsvetemapplem.eu).

Proměňte Google v kalkulačku

Google umí více než jen vyhledávat různé výrazy nebo obrázky – můžete ho využít například také jako kalkulačku pro základní výpočty. Do pole pro vyhledávání na webu Google můžete zadávat jednoduché početní operace ve formátu 1×2, 21/3, ale také o něco složitější výpočty ve formátu (4×5)/2, a Google vám okamžitě podá výsledek. V Googlu můžete ale také provádět převody základních jednotek (například 50 pounds to kilos) nebo měn (30 Euros to Dollars).

Vyhledání podobných stránek a konkrétních typů souborů

Čím více webových stránek přibývá na internetu, tím je těžší zachovat určitou originalitu a jedinečnost. Pokud do Googlu zadáte výraz „related:“, následovaný URL požadované stránky, ukáže se vám seznam stránek, které jsou podobné zadanému webu. Google můžete využít také k vyhledání specifického typu dokumentu. V tomto směru existuje poměrně velká spousta možností v závislosti na tom, jaký dokument hledáte – stačí zkrátka jen zadat do vyhledávacího pole v Googlu výraz „filetype:“, následovaný označením pro daný formát (například „filetype:pdf“, „filetype:doc“ nebo třeba „filetype:xls“).

Vyhledání konkrétních slov a doplnění frází

Většina z nás zadává do vyhledávání v Googlu zkrátka jen slova, vztahující se k tématu, které chcete vyhledat. V případě prostého zadání slov se vám ale zobrazí výsledky spojené s vyhledáváním, nikoliv vámi zadaná specifická slova. Pokud tedy chcete na webu nalézt naprosto konkrétní slova, zadejte celý výraz do uvozovek (například „cena iPhonu v roce 2014“). Pokud ale naopak potřebujete něco z vyhledávání vynechat, zadejte před daný výraz pomlčku (pokud například hledáte rytíře, ale nikoliv příslušné hokejové mužstvo, zadejte do Googlu „rytíři -Kladno“). Google může být užitečný i ve chvílích, kdy hledáte konkrétní frázi (například citát nebo část textu písně), ale nevzpomínáte si na všechna slova. V takovém případě zadejte do Googlu slova, která si z dané fráze pamatujete, a namísto ostatních slov napište hvězdičky.

Vyhledání synonym a vyhledání webů se specifickými termíny

Potřebujete ke svému vyhledání v Googlu přidat také synonyma? Stačí přede požadované slovo doplnit vlnovku (~) – Google pak prohledá web nejen pro konkrétní slovo, které jste zadali, ale také pro jeho synonyma. Pokud tedy při vyhledávání výrazu „lyžování lekce“ zadáte před slovo „lekce“ vlnovku, zobrazí se vám výsledky pro školy nebo kurzy lyžování. Vertikální linky vám zase zajistí vyhledání pouze těch stránek, které obsahují konkrétní výraz. Hledáte-li tedy stránky, obsahující termíny iPhone, iPad a iPod, zadejte do Googlu iPhone | iPad| iPod.

Odkazování na stránku a vyhledání specifického rozsahu

Pokud se potřebujete podívat, které weby odkazují například na váš osobní blog, zadejte do Googlu výraz „link:“, následovaný odkazem, který chcete vyhledat. Google vám zobrazí seznam webů, které na danou adresu odkazují (například „link:mujblog.blogspot.com“). Řada z nás také používá Google k vyhledání skladeb, filmů nebo seriálů. Pro vyhledání filmů či skladeb z určitého období můžete mezi oba letopočty zadat dvě tečky. Pokud například hledáte hororové filmy z určitého období, můžete do pole pro vyhledávání zadat výraz „best horror movies 1986..2000“.