Další problém iPhonů 12: Apple má potíže s výrobou jejich fotoaparátů

Na letošní rok nebude Apple v žádném případě vzpomínat v dobrém. Už od jeho samotného začátku se totiž komplikuje prakticky vše, co může. Vliv na to však nemá jen pandemie koronaviru, ale nově i výrobní nepřipravenost některých jeho dodavatelů. Tvrdí to alespoň věhlasný analytik Ming-Chi Kuo ve své nové zprávě.

Kuo ve zprávě pro investory konkrétně uvádí, že výrobce fotoaparátových modulů pro iPhony 12 Genius Electronic Optical začal hlásit problémy s výrobou širokoúhlých objektivů a je nutné je před pokračováním výroby vyřešit. Druhý výrobce stejného komponentu sice plní svůj výrobní plán na jedničku, avšak vzhledem k tomu, že je výroba komponentu rozprostřena mezi oba dva zhruba stejnoměrně, je vypadnutí de facto poloviny výroby velký problém. Pokud se nepodaří zavčas vyřešit, mohla by se nastalá situace promítnout i do dostupnosti telefonů, což by jinými slovy znamenalo další zpoždění.

V tuto chvíli nezbývá než doufat, že se problém podaří vyřešit rychle a výroba se bude moci rozjet opět naplno. Zda tomu tak bude či nikoliv nicméně Kuovy zdroje neprozradily, jelikož pravděpodobně samy neví. Je totiž otázkou, zda stojí za problémy jen špatný výrobní postup nebo rovnou celý návrh komponentu. Pokud by se jednalo o první variantu, bylo by to svým způsobem skvělé, jelikož výrobní postup není až tak problematické upravit. Pokud by však bylo nutné sáhnout přímo do vyráběného produktu, čekal by jak dodavatele, tak Apple běh na dlouhou trať.