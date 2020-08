Začíná boj Applu proti Google Street View? Look Around z Apple Maps expandoval mimo USA

Když před více než rokem představil Apple světu coby součást vylepšených Apple Maps funkci Look Around, netajil se tím, že by jí rád porazil Google a jeho Street View. O konkurenčním boji se však s ohledem na jeho počínání z posledních měsíců hovořit rozhodně nedá. Od vydání ostré verze iOS 13 totiž jeho funkce Look Around nezmapovala prakticky nic jiného než jen některá města v USA a na Havaji, což je setsakramentsky málo. Nyní si však Apple připisuje první zajímavý zahraniční milník – mapovat se totiž vydal do Japonska.

Od tohoto týdne si lze v Look Around prohlédnout čtyři největší japonská města – konkrétně TOyko, Kyoto, Nagano a Osaku. Ty jsou v Apple Maps zmapovány skutečně skvěle a bez přehánění lze říci, že snímky od Googlu ve Street View poměrně s přehledem překonávají. Na druhou stranu, čtyřmi neamerickými městy Apple boj s Googlem o nejlepší službu podobného typu v žádném případě nevyhraje a proto bude zajímavé sledovat jeho počínání v následujících měsících a zejména pak to, jakým tempem bude Look Around rozvíjet.

Fotogalerie Apple_Maps-Update_Look-Around_01302020_inline.jpg.large lookaroundmapshollywood-800x403 Look Around Apple 7 Look Around Apple 6 +6 Fotek Look Around Apple 5 Look Around Apple 4 Look Around Apple 3 Look Around Apple 2 Look Around Apple 1 Vstoupit do galerie

Nutno podotknout, že to s rozvojem této funkce nemá Apple kvůli probíhající pandemii koronaviru zrovna dvakrát jednoduché. Svět jí byl totiž natolik ochromen, že se i jeho mapování dostalo na druhou kolej – tím spíš, když musel Apple řešit primárně situaci okolo komplikovaného vývoje iPhonů 12 a dalších produktů určených pro letošní rok. Jakmile se však situace uklidní ještě víc, Applu již nebude stát víceméně nic v cestě.