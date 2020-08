Testování začíná: Apple právě vydal 1. veřejnou betu macOS Big Sur

Zatímco veřejné beta testování iOS 14, tvOS 14 a iPadOS 14 je již pěkných pár týdnů v plném proudu, v případě macOS Big Sur je tomu přesně naopak. Vývojářskými betami nás sice Apple zásobuje vcelku pravidelně, na první veřejnou jsme si však museli počkat až do dnešního dne – uvolněna byla totiž teprve před malou chvílí. Pokud tedy máte chuť se do veřejného beta testování macOS Big Sur zapojit i vy, můžete tak učinit. Jak na to vám prozradíme za chvíli v našem návodu.

macOS Big Sur se dá bez jakékoliv nadsázky označit za největší revoluci v rámci macOS posledních zhruba deseti let. Apple totiž letošní počítačový operační systém graficky překopal takřka od základu, díky čemuž nyní působí mnohem moderněji než kdy dřív. Systém je například nyní v mnoha prvcích sladěn s mobilními iOS a iPadOS, po čemž mnozí jablíčkáři dlouhodobě volali. Z hlediska funkčnosti se sice žádných revolučních novinek nedočkal, avšak to vzhledem k výrazné změně grafiky tolik nevadí. Zda si můžete macOS Big Sur (či alespoň zatím jeho betu) nainstalovat i na svůj Mac se dozvíte v tomto článku.