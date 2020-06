Na tyto Macy nainstalujete nový macOS 11

Před malou chvílí se světu představil nový operační systém pro jablečné počítače ve formě macOS 10.16 Big Sur. Ten přináší oproti macOS 10.15 Catalina slušnou porci zajímavých novinek, které by měly posunout využitelnost Maců na další úroveň. Jejich kompletní seznam si můžete přečíst v našem souhrnném článku, který naleznete v záplavě dalších, avšak pokud bychom měli vyzdvihnout ty nejzajímavější, byla by to zřejmě přepracovaná aplikace Zprávy, která potřebovala upgrade jako sůl. Pokud vás zajímá, zda nový macOS 10.16 nainstalujete i na váš Mac, přesvědčte se přes seznam kompatibilních Maců níže.

MacBook 2015

MacBook Air 2013

MacBook Pro 2013

Mac mini 2014

iMac 2014

iMac Pro 2017

Mac Pro 2013