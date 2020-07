Podívejte se na detailní srovnání prostředí macOS Catalina a macOS Big Sur

Už od minulého měsíce je jedním ze žhavých témat, souvisejících se společností Apple, její nový desktopový operační systém macOS Big Sur. Jedná se o nástupce loňského macOS Catalina, a vyznačuje se mimo jiné výrazně přepracovaným uživatelským rozhraním se zcela novým vzhledem ikonek aplikací a dalších prvků. Vývojáři aplikací se s novou verzí macOS intenzivně seznamují a zkouší, jaký dopad bude mít její nové uživatelské rozhraní na jejich aplikace. Vývojář Andrew Denty proto vytvořil rozsáhlé srovnání uživatelského rozhraní operačních systémů macOS Catalina a macOS Big Sur.

Fotogalerie Catalina vs. Big Sur 1 Catalina vs. Big Sur 2 Catalina vs. Big Sur 3 Catalina vs. Big Sur 4 +8 Fotek Catalina vs. Big Sur 5 Catalina vs. Big Sur 6 Catalina vs. Big Sur 7 Catalina vs. Big Sur 8 Catalina vs. Big Sur 9 Catalina vs. Big Sur 10 Catalina vs. Big Sur 11 Vstoupit do galerie

Zmíněné srovnání je užitečné nejenom pro potřeby vývojářů aplikací – zajímavé bude jistě i pro běžné uživatele. Část screenshotů z tohoto srovnání si můžete prohlédnout ve fotogalerii našeho článku – screenshoty z macOS Catalina jsou na obrázku vždy vlevo. Můžete se tak podrobně podívat na rozdíly v aplikacích a sekcích Finder, Náhled, Předvolby systému, Safari, Kalendář, Kontakty, Připomínky a další nativní aplikace, uvidíte ale také srovnání nástrojové lišty, Oznamovacího centra a dalších prvků jablečného desktopového operačního systému. Operační systém macOS Big Sur je v současné chvíli k dispozici pouze coby testovací betaverze pro vývojáře, v dohledné době by se ale uživatelé měli dočkat i veřejné betaverze. Na podzim pak po Keynote vydá Apple plné verze všech svých operačních systémů. Na co se v macOS Big Sur těšíte ze všeho nejvíce a co vás naopak spíše zklamalo?