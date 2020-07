macOS Big Sur sice ještě ani oficiálně nevyšel, nadšenci však už přichází s možností přizpůsobit mu ikony aplikací

Společnost Apple představila minulý měsíc nové verze svých operačních systémů. Majitelé Maců se tak dočkají macOS Big Sur s novými funkcemi, přepracovaným uživatelským rozhraním a novými ikonkami nativních systémových aplikací. Pokud jste i vy přešli na nejnovější macOS Big Sur a chtěli byste, aby byl vzhled ikonek na vašem počítači co nejvíce konzistentní, můžete je nahradit vhodnější variantou.

Dá se předpokládat, že vývojáři aplikací třetích stran začnou ikonky svého softwaru přizpůsobovat novým nařízením v průběhu tohoto roku poté, co Apple vydá plnou verzi operačního systému macOS Big Sur. To ale naštěstí neznamená, že nový vzhled ikon aplikací třetích stran musíte nutně čekat až do podzimu. Designér Stijn de Vries již teď vytvořil balíček přepracovaných ikonek vybraných populárních aplikací, jako je například Twitter, Visual Studio Code, ale také Pages nebo třeba Keynote. Vzhled ikonek plně odpovídá vizuálnímu stylu uživatelského rozhraní v operačním systému macOS Big Sur, a to včetně stínů a trojrozměrných efektů. Stijn v jedné z diskuzí na platformě Reddit uvedl, že do budoucna plánuje do balíčku přidávat ještě plno dalších ikonek. Pokud chcete změnit ikonku libovolné aplikace na svém Macu, spusťte nejprve Finder -> Aplikace. Klikněte na ikonku aplikace, kterou chcete změnit, a stiskněte klávesy Cmd + I, případně na vybranou ikonku klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Informace. V aplikaci Náhled otevřete obrázek, kterým chcete nahradit stávající aplikaci, a zkopírujte ho. Poté se vraťte do karty s informacemi o vybrané aplikaci, klikněte na náhled původní ikonky v pravém horním rohu karty a vložte obrázek za pomoci klávesové zkratky Cmd + V.