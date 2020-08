macOS Big Sur přinese vychytávku, díky které bude jeho Dark Mode ještě tmavší

Pokud jste příznivci tmavého režimu nebo chcete-li Dark Mode v macOS, máme pro vás skvělou zprávu. V nové verzi tohoto operačního systému totiž dostane Dark Mode drobné, avšak poměrně zajímavé vylepšení, které udělá Dark Mode ještě tmavší.

V nedávno vydané čtvrté betě macOS Big Sur přibyla do sekce Obecné v Nastavení novinka ve formě možnosti zakázat tónování prostředí macOS podle plochy. Právě to totiž mohlo tmavý režim na macOS určitým způsobem zesvětlovat, jelikož si zjednodušeně řečeno bralo odstíny z pozadí a dle nich následně upravovalo celkovou barevnost prvků v systému. Tuto funkci přidal Apple do macOS už před dvěma lety s příchodem macOS Mojave s tím, že jej měla udělat uživatelsky atraktivnější, jelikož měla způsobovat příjemnější zobrazení macOS jako celku. Vedlejším efektem, na který zřejmě Apple tak úplně nepomyslel, však bylo právě zesvětlování systému v Dark Mode, což bude nyní pryč.

Jak můžete na screenshotech vedle tohoto odstavce vidět, jakmile je tónování povolené, systém v Dark Mode působí celkově světleji. Jakmile je však deaktivované, systém se mírně ztmaví, jelikož nebere ohled na tapetu a zobrazuje se zkrátka tak, jak byl Applem prvotně navržen. Jedná se sice o relativně malý rozdíl, avšak i tak rozhodně potěší – tím spíš, když je Dark Mode mezi uživateli velmi oblíbený, jelikož nejenže dobře vypadá, ale i šetří jejich oči ve tmě.