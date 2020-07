5 hlavních novinek v macOS 11 Big Sur Beta 3

Po středečním večerním vydání 3. vývojářských bet iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 a tvOS 14 vydal Apple tentýž den v noci i 3. vývojářskou betu macOS Big Sur. Ta se sice netěší ani zdaleka tak velké sledovanosti jako výše zmíněný iOS 14, přesto má však rozhodně co nabídnout – ostatně, jako celý nový systém. Pokud vás tedy zajímá, jaké úpravy do nové verze testovacího macOS dorazily, v následujících řádcích vám to prozradíme. Dopředu však říkáme, že mnoho novot není – to proto, že naprostou většinu munice v podobě softwarových novinek pro macOS 11 vystřílel Apple již v prvních dvou betách. Nyní se proto nachází už spíš ve fázi dolaďování, kterou opustí až na podzim s vydáním ostré verze tohoto systému.

Fotogalerie big sur beta 3 1 big sur beta 3 2 big sur beta 3 3 big sur beta 3 4 Vstoupit do galerie

Ikona baterie v předvolbách systému, která působila po představení jako dětská malůvka, se nyní výrazně přiblížila designu, který Apple používá u baterie v iOS či iPadOS. Vypadá tedy daleko lépe.

Zmizela informace o tom, jak dlouho ještě vydrží daný Mac fungovat na baterii

Ikona aplikace Hudba má nyní prakticky stejný design jako ve 3. betě iOS 14 – jedná se tedy o bílou notu ve světle červeném čtverci

Při vytvoření screenshotu se ozývá nový zvuk. Jedná se o mírně upravenou verzi zvuku, který Macy vydávaly doposud

Ovládací tlačítka pro ovládání hudby v bočním widgetu se dočkaly mírného designového přepracování