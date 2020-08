Objevily se reálné fotky baterie zřejmě prvního MacBooku s Apple Silicon

Letošek bude podle všeho na nové Macy podle všeho skutečně bohatý. Od začátku roku jsme se již dočkali zajímavých upgradů MacBooků Air, 13”MacBooků Pro, iMaců a drobných konfiguračních úprav iMaců Pro a 21,5” iMaců, a celé řady strojů se do konce roku dle všeho ještě dočkáme. Chybět by mezi nimi neměly ani první vlaštovky s procesory Apple Silicon, které si již ve svých dílnách pěkných pár měsíců připravuje. To ostatně potvrzují i fotky a záznamy z certifikačních databází, které se v posledních týdnech objevují na internetu. Jedna taková na něj unikla i dnes.

Fotka, kterou si můžete prohlédnout v galerii vedle tohoto odstavce spolu s celou řadou certifikačním záznamů, zachycuje baterii s označením A2389. Ta bude mít podle databáze kapacitu 4380 mAh, což jsou parametry, které by byly využitelné hned ve dvou modelech, o kterých se ve spojitosti s nasazením Apple Silicon hovoří – konkrétně se jedná o MacBooky Air a 12” MacBooky. V jakém modelu bude baterie nasazena nicméně databáze neprozrazuje.

Samotný Apple potvrdil, že se prvních Maců s Apple Silicon dočkáme do konce letošního roku s tím, že v následujících měsících budou následovat další a další stroje. Konkrétní modely Maců sice kalifornský gigant nejmenoval, obecně se však předpokládá, že se bude zprvu jednat o laptopy a to ještě o ty určené pro méně náročnou práci. Apple si na nich bude alespoň moci kvality svých procesorů dobře otestovat, aby následně mohl bez jakýchkoliv starostí nasadit své proesory i do výkonnějších laptopů a potažmo stolních strojů.