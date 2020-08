Unikly další střípky informací o procesorech Apple Silicon

Jedním z nejzajímavějších oznámení letošní WWDC bylo bezesporu to týkající se přechodu Maců z procesorů Intel na Apple Silicon, tedy vlastní řešení Applu. Ta by měla svými parametry v kombinaci se softwarovými možnostmi Applu strčit konkurenci v čele právě s Intelem hravě do kapsy, což je z uživatelského hlediska naprosto skvělá zpráva. Faktem však je, že ačkoliv Apple věnoval rozpravám o Apple Silicon na své WWDC poměrně dost času, ve výsledku jsme se toho o nich dozvěděli relativně málo. Totéž pak platí i o únicích informací z předešlých týdnů, které sice Silicony částečně poodhalily, avšak přesto o nich stále koluje řada nejasnosti. Jednou z nich je i to, zda má v plánu Apple používat ve všech svých produktech do budoucna jen jedny čipy a ty mírně upravovat či nikoliv. Podle leakera Komiyi se však nic podobného zřejmě nechystá.

Minimálně první iterace čipsetu A14X pro Macy se má totiž od čipsetu A14 X pro iPady (a obecně i iPhony) vcelku zásadně lišit. Konkrétně má být o poznání větší – konkrétně zhruba 1,6x. To se sice nemusí zdát na první pohled jako bůhvíjaké číslo, avšak s ohledem na konstrukci iPhonů a iPadů je jasné, že by jim podobné zvětšení procesoru zkrátka neprošlo. Díky tomu, že Apple nemusí dbát u Maců na prostorovou náročnost, si tak může ve výsledku dovolit inspiraci procesory řady A z iPhonů a iPadů jen svým způsobem okrajově, kdy z nich “vyjme” jen to nejdůležitější a zbytek si přizpůsobí. Postupem času se ale dá očekávat, že se díky technologickému pokroku procesory sjednotí o poznání více.

První Macy s procesory Apple Silicon mají dorazit už na podzim letošního roku. O jaké stroje se má přesně jednat sice Apple na své Keynote neprozradil, podle naprosté většiny úniků to však budou 12” MacBooky a 13” MacBooky Pro. V příštím roce se pak čeká oživení 16” MacBooků Pro a zřejmě i stolních iMaců a Maců. Záležet nicméně bude i na tom, jak se bude Applu vývoj jeho vlastních procesorů dařit. Pokud dobře, může být jejich nasazení do většího množství Maců rychlejší.