Nové iMacy koupíte v ČR o tisíce korun levněji než v zahraničí

Pokud vám vadilo, že si například v Rakousku můžete produkty od Applu pořídit levněji než u nás, pak věřte, že v případě nových iMaců to již neplatí. Naopak mohou tentokrát naši rakouští sousedé závidět nám. Díky situaci, která nastala na jaře letošního roku se v souvislosti s koronavirem dramaticky propadl kurz koruny k euru a do teď se mu nepodařilo vrátit se na hranici, na které byl ještě před tím, než se koronavirus dostal do Evropy.

Díky tomu je nyní euro poměrně drahé a i přesto, že za poslední týdny koruna již výrazně posílila, stále nakupujeme jedno euro za 26,220Kč. Apple však ceny v ČR u nových iMaců nevypočítal přepočtem eura na korunu, ale naše ceny jsou tentokrát výhodnější než například ty rakouské a obecně ty, které platí v zemích s Eurem. Pokud nakonfigurujeme nový 27″ iMac na stejnou konfiguraci v ČR jako v Rakousku, bude nás v ČR stát 102 990 Kč, zatímco v Rakousku zaplatíme 3979€, což je při dnešním kurzu (ČNB V 18:59) částka 104329,38 Kč. Za tuto konfiguraci tedy v ČR zaplatíme o více než tisíc korun méně než v zahraničí.

Pokud zvolíte nejdražší možnou konfiguraci nového iMac (nepočítáme příslušenství a software), dostanete se v ČR na částku 264 990Kč. Za stejnou, tedy nejvyšší možnou CTO konfiguraci iMacu v Rakousku zaplatíte 10.729€, což je v přepočtu při dnešním kurzu 281314,38, což je již rozdíl téměř 17 tisíc korun. Konečně se tedy mohou našinci radovat, že je Apple alespoň pro tentokrát nestaví do nevýhodné pozice.

Pokud by vás pak zajímalo, proč se stále nejsme schopni dostat v Evropě na ceny z USA, pak si přečtete následující článek, ve kterém jsou rozdíly v cenách mezi Evropou a USA detailně zdůvodněny a vysvetleny.