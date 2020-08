Máte rádi adventury? Pak si nenechte ujít novinku One Way: The Elevator pro iOS

Pokud si chcete odpočinout od všudypřítomného násilí, akce a frenetických stříleček, především pak u nějaké mírumilovné a přívětivé adventury, máme pro vás dobrou zprávu. Vývojáři ze studia Cotton Games totiž přispěchali s dalším titulem, který ponese název One Way: The Elevator a nabídne dobrodružství v roli malého chlapce, jenž je uvržen do velkého světa tam venku a bude jen na něm se s tím nějak popasovat. I název hry je poměrně příhodný, jelikož se chlapec do dalších úrovní bude dostávat pomocí zvláštního výtahu, který však pro fungování vyžaduje jakési modré magické koule. Ty budete muset v každé úrovni hledat jako zdroj napájení a zajistit hlavnímu hrdinovi postup výše.

Samozřejmě nebude chybět malovaná grafická stránka, která je pro studio Cotton Games tak typická, a celá řada scenérií, jež vám vyrazí dech a donutí vás se na chvíli zastavit. Vzhledem k žánru se můžeme těšit i na nějaké ty logické hádanky, které budeme muset vyřešit k postupu do další úrovně. Každá má být navíc naprosto unikátní a nabídnout i zcela nové a jedinečné postavy, s nimiž budeme moci interagovat a zapříst diskuzi. Vypadá to tedy, že se rozhodně máme na co těšit a nezbývá než si počkat na oficiální vydání, které připadlo na 14. srpna. Ačkoliv se bude jednat o placený titul, cenovka se bude pohybovat pouze kolem 49 korun, tudíž pokud vás tato milá hříčka zaujala a rádi byste se uvrtali do nějakého dalšího dobrodružství, zamiřte na App Store.