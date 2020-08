Apple odstranil z čínského App Storu desítky tisíc aplikací

Čínský trh je z pohledu řady „západních“ firem velmi specifickým místem, ve kterém platí zcela jiná pravidla. Své o tom ví i společnost Apple, která musí opakovaně přizpůsobovat nabídku tamního App Storu požadavkům vlády. Podle společnosti Qimai došlo v nedávné době k odstranění téměř 30 tisíc aplikací z čínského App Storu – důvodem k odstranění bylo údajně to, že software nevyhovoval požadavkům čínské vlády pro nákupy v aplikaci.

Společnost Apple podle dostupných zpráv letos v červnu upozornila vývojáře příslušných aplikací na to, aby si obstarali příslušnou vládní licenci. Pokud tak neučiní, hrozí jim odstranění jejich aplikace z čínského App Storu. Podle údajů společnosti Qimai došlo v rámci zmíněné čistky k odstranění celkem 29800 aplikací, z toho se jednalo o 26 tisíc her. První, mírnější vlna čistek proběhla podle zpráv agentury Reuters proběhla již první červencový týden. V rámci této první vlny zmizelo z čínského App Storu více než 2,5 tisíce aplikací včetně her od společností jako je Supercell nebo Zynga. Proces odstraňování nevyhovujících aplikací byl zahájen 1. července. Vývojářům aplikací bez potřebné licence bylo znemožněno aktualizovat jejich softwarové produkty. Pravděpodobnost, že se všem odstraněným titulům podaří získat licenci od regulátora, je poměrně malá. Proces schvalování je totiž pro „nečínské“ společnosti relativně složitý a finančně náročný, a dané aplikace se musí podrobit řadě pravidel. Mezi tato pravidla patří například to, že je zapotřebí vyhnout se konkrétním politickým tabu nebo zamezit výskytu „nevhodných“ postav v hrách.

Společnosti Applet trvalo relativně dlouho, než se plně přizpůsobila vládním regulacím, a díky tomu se řada her i nadále nacházela v App Storu navzdory regulačním požadavkům. V Google Play Store platí limitovaný přístup již od roku 2016. Čínský App Store nabízel před čistkou zhruba 60 tisíc her, které vyžadovaly buďto platbu předem, nebo jejich součástí byly nákupy v aplikaci. Právě aplikace tohoto typu musí nyní splňovat přísná kritéria pro udělení vládní licence.