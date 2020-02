Číně na ruku? Aplikace pro čínský App Store bude kromě Applu schvalovat i tamní vláda

Jablečná společnost pravidelně čelí obviněním z toho, že poklonkuje Číně a nepřímo podporuje tamní krutovládu, která omezuje občanskou svobodu, a to zejména na internetu. Bohužel technologický gigant občas podniká kroky, které tato odvážná tvrzení spíše dokazují a dávají zlým jazykům za pravdu. Nejinak je tomu i u nejnovějšího rozhodnutí, jenž tkví v tom, že čínští vývojáři budou od nynějška potřebovat oficiální vládní potvrzení. V praxi to znamená, že cokoliv bude vydáno v App Store, bude muset být schválenou tamními cenzory. Je zkrátka vidět, že si společnost nechce u čínských státníků dělat vroubky, a tak raději sklopila hlavu a nařízením se nakonec podřídila.

Čínských her postupně přibývá a dokonce si si s jistotou troufáme tvrdit, že se jedná o největší herní trh na světě. A není divu, v zemi konec konců sídlí řada větších či menších studií, které produkují zajímavý a na západě dosud neviděné tituly. Právě těm však nejnovější rozhodnutí Applu hází klacky pod nohy. Jablečná společnost totiž přišla s tím, že veškeré čínské hry budou vyžadovat vládní stvrzení, což reálně znamená to, že jsou v očích cenzorů nezávadné. Za regulaci digitálních děl zodpovídá úřad GAPP, jenž dohlíží nejen na monetizační a obchodní model jednotlivých počinů, ale také na případná věková omezení a obecně počet vydávaných herních titulů. Od loňského listopadu si bere na paškál také herní dobu nezletilých, jelikož vešel v platnost zákon, jenž hráčům pod 18 let znemožňuje hrát v noci nebo více než hodinu a půl během pracovního dne. O víkendu a během prázdnin se tato doba zvyšuje až na 3 hodiny.

Iniciativa ze strany čínské vlády vznikla především z důvodu závislosti nezletilých a mladších dětí a mimo jiné také zdravotních důvodů. Tak či onak se od nynějška budou muset vývojáři těmito nařízeními řídit a pokud budou chtít vydávat své na hry na App Storu, nemine je ani povinnost zkonzultovat jejich hru s Velkým bratrem. Nutno však dodat, že se rozhodnutí týká pouze placených her nebo titulů obsahujících mikrotransakce, což je ale v celkovém kontextu drtivá většina. Čas mají tvůrci do 30. června, avšak co se stane po tomto datu zůstává záhadou. Zda Apple aplikace jednoduše stáhne z obchodu, nebo se rozhodne rázněji zakročit je zatím otázkou budoucnosti.