Zemřel otec první počítačové myši na světě

Dnešek se do počítačové historie zapíše velmi smutně. Ve věku 91 let totiž zemřel jeden z otců počítačové periferie, kterou používá v posledních desítkách let takřka celý svět. Řeč je konkrétně o Williamu Englishi, vynálezci počítačové myši.

Psal se rok 1968, když William English spolu se svým kolegou Douglasem Englebartem (zemřel v roce 2013) na Stanfordském výzkumném ústavu vymysleli první počítačovou myš. S tou má sice svět spojeného více Douglase, jelikož se stal její hlavní mediální tváří při prezentacích, avšak pravda je taková, že to byl právě William, kdo měl myš zkonstruovat a poté nechat Douglase, aby na “matce všech prezentací”, jak se představení myši v roce 1968 přezdívá, slízl pomyslnou smetanu.

Nutno podotknout, že tehdejší myš se dnešním verzím prakticky nepodobala. Jednalo se totiž o dřevěný kvádr zespodu osazený dvojicí koleček sloužící k pohybu do všech stran (jedno kolečko sloužilo pro pohyb doleva a doprava, druhé pak pro pohyb nahoru a dolů). Potvrzení příkazu pak probíhalo pomocí dalšího speciálního potvrzovacího tlačítka na těle myšky. Zatímco ovládací mechanismus koleček se postupem času poměrně výrazně proměnil, když jej nahradila koule implementovaná do těla myši a následně laser, potvrzovací tlačítko ve své podstatě na myších stále zůstává.

Myš lze bez jakékoliv nadsázky označit za jednu z nejvyužívanějších periferií k počítačům a je více než jasné, že její zlatá éra hned tak neskončí. Ostatně, skvělým příkladem můžou být i nedávné kroky Applu, který podporu myši začlenil do iOS a iPadOS, čemuž se v minulosti srdnatě bránil. William English a Douglas Englebart za sebou tedy nechali skutečně nezapomenutelný odkaz. Budiž jim oběma země lehká.