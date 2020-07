Apple oficiálně potvrdil, že začne iPhony 12 prodávat později než obvykle

Spekulace obrovského množství analytiků, leakerů a dalších zdrojů ohledně odsunutí spuštění prodejů iPhonů 12 je nyní oficiálně potvrzeno. Apple totiž včera při hovoru s investory po oznámení svých finančních výsledků sdělil ústy finančního ředitele Lucy Maestriho, že se letos iPhony v obvyklém termínu na pulty obchodů nedostanou.

Fotogalerie iPhone 12 Pro koncept -FB iPhone 12 Pro koncept -12 iPhone 12 Pro koncept -11 iPhone 12 Pro koncept -10 +10 Fotek iPhone 12 Pro koncept -9 iPhone 12 Pro koncept -8 iPhone 12 Pro koncept -7 iPhone 12 Pro koncept -6 iPhone 12 Pro koncept -5 iPhone 12 Pro koncept -4 iPhone 12 Pro koncept -3 iPhone 12 Pro koncept -2 iPhone 12 Pro koncept -1 Vstoupit do galerie

“Jak jistě víte, minulý rok jsme začali prodávat telefony iPhone koncem září (konkrétně 20. září – pozn. red.). V letošním roce však očekáváme spuštění prodejů o několik týdnů později,” shrnul současnou situaci s výrobou v krátkosti Maestri. O příchodu novinek v říjnu či v horším případě v listopadu tak již nemá smysl pochybovat. Stále je nicméně otázkou, zda se pozdní spuštění prodejů podepíše i na termínu Keynote, která bývá standardně plánována na září. O ní totiž bohužel ze strany Applu nepadlo ani slovo.

Je naprosto nezvyklé, že by Apple o svých chystaných produktech hovořil takto otevřeně na konferencích s investory. Nyní však musel udělat výjimku, jelikož má ve zvyku vydávat telefony na konci třetího čtvrtletí, které již odstartovalo, a do kterého se novinky v minulosti prodejně výrazně podepisovaly. To se však letos kvůli odsunutí nestane, na což se Apple evidentně rozhodl své investory s předstihem připravit, za což si rozhodně zaslouží palec nahoru. Nezbývá než doufat, že to s problémovou výrobou, která je bezesporu poznamenaná koronavirovou pandemií, nakonec nebude až tak horké a telefony se ukáží jen s velmi mírným zpožděním. Z prohlášení Applu však musíme bohužel upřímně konstatovat, že očekáváme pravý opak.