ŽIVĚ: Sledujte start rakety s roverem Perseverance k Marsu

Pokud jste příznivci dobývání vesmíru, dnešek máte zcela určitě v kalendáři zakroužkovaný velmi tučným kroužkem. Právě na dnešek má totiž americká NASA naplánován start své rakety, která by měla na Mars dopravit unikátní robotické vozítko Perseverance. To by mělo na povrch rudé planety dosednout v únoru příštího roku.

Hlavním posláním Perseverance je na Marsu hledat a v ideálním případě najít důkazy minulého života, který vědci na rudé planetě předpokládají. Část mise vozítka má být rovněž věnována testování technologií, které by na této planetě následně využily první lidské posádky, s jejichž dopravením se sem se výhledově počítá také. Co se týká samotného roveru, ten svým vzhledem příliš nevybočuje od svých předchůdců, kteří jsou nebo byli ke zkoumání Marsu využívány. Jedná se tedy o šestikolové vozidlo osazené spoustou nejrůznějších přístrojů a kamer, kterými chce NASA Mars zkoumat. Vychytávkou letošního modelu je malý vrtulníček, kterým má prozkoumávat okolí roveru z ptačí perspektivy.

Živý přenos na YouTube začíná ve 13:00, raketa by se pak měla od povrchu zemského odlepit o 50 minut později – tedy ve 13:50. Předpokladem startu je však samozřejmě rozumné počasí. Doufejme, že se tedy dnes vše zadaří na výbornou a 30. červenec 2020 se zapíše jako další mezník ve zkoumání vesmíru jakožto den, kdy se ze Země odlepila klíčová sonda.