Šéf marketingu Applu: Naše vysoká provize z prodejů v App Storu vznikla kvůli vašemu komfortu

Ačkoliv se na hlavu Applu v posledních měsících a týdnech snáší celá řada více či méně podložených obvinění a nařčení, v případě 30% podílu z transakcí na App Storu si jablečná společnost poměrně zavařila. Tuto praktiku totiž nyní obhajuje i před kongresem Spojených států, kam byla pozvána na kobereček, a dokázat, že tak činí v zájmu vývojářů a uživatelů. K celé záležitosti se tak vyjádřil i viceprezent marketingu, Phill Schiller, který v rozhovoru nastínil důvody k tak vysokému podílu a zároveň situaci porovnal i s konkurečními společnostmi.

App Store byl totiž původně vnímám údajně jako platforma, která měla na své nízké poplatky nalákat nezávislé vývojáře, jenž by si tak ušetřili práci s prodáváním vlastních her a zároveň by na celém systému profitovali nemalé částky. Poté ale došlo k propojení celého ekosystému, včetně platebních bran, což vedlo k větší ochraně uživatelů, schvalovacímu procesu a větší ostražitosti ze strany Applu. Společnost totiž chtěla zajistit bezproblémový chod a především bezpečí transakcí, aniž by každou položku museli uživatelé platit samostatně. Náklady na provoz se tak drasticky zvýšily a 30% taxa spíše tak vyrovnává zajišťování chodu celého systému. Zároveň má Apple v týmu několik tisíc inženýrů a techniků, kteří dohlíží na nepřetržité fungování serverů.

„Víte, chtěli jsme přistupovat ke všem aplikacím v App Storu úplně stejně. Žádné speciální akce, nabídky, unikátní kódy nebo výhody. Všichni vývojáři mají totožné podmínky a všichni musí dodržovat tu samou dohodu. To je obrovský rozdíl například oproti PC softwaru, kde jsou podobné praktiky běžné. V našem ekosystému ale chcete udržovat rovnost. Jedinou výjimkou byl v roce 2018 Minecraft, kdy zástupci společnosti Mojang argumentovali tím, že si uživatelé zakoupili hru či předplatné na jiných platformách jako je Xbox nebo PC a nechtějí do toho znovu investovat. Proto jsme se rozhodli vytvořit výjimku pro toto pravidlo a elegantně ho obejít,“ vyjádřil se Phill Schiller. Inu, nezbývá než čekat, zda podobně přesvědčivé argumenty Apple přednese i před státníky.