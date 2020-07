Apple hájí své poplatky v App Store, jsou dle něj naprosto běžné

Ačkoliv si iniciativy jablečné společnosti v oblasti softwaru pochvalují a nezaznívají takřka žádné výrazné nářky, přesto existuje jedna věc, kterou lze Applu vyčítat. A tou je podíl z prodejů na App Storů, kdy do kapsy tohoto technologického giganta putuje 30 % z finální částky, což řadu tvůrců demotivuje a především nezávislá studia takto přichází o poměrně velkou část svého zisku. Apple se sice oproti podobným obviněním mnohokrát ohradil a tvrdil, že má k tomuto rozhodnutí důvod, ale ani to nestačilo a kromě komunity se do společnosti obuly i regulační orgány. Výrobce se proto rozhodl investovat do rozsáhlé studie společnosti Analysis Group, o níž se může při dalších nařčeních opřít. Studie totiž 30% podíl výrazně obhajuje a své tvrzení podkládá několika důležitými fakty.

Je nicméně nutné brát na zřetel, že si Apple studii zaplatil, což je také transparentně zmíněnou hned v úvodu. Lze tak jednoduše argumentovat tím, že se jablečná společnost neodvolává na nezávislé tvrzení třetí strany, nýbrž na studii, jež byla vypracována na zakázku. Přesto si autoři dali s rozsáhlým průzkumem pořádnou práci a analyzovali až 38 různých online platforem, aplikací a videoher, které si za poskytování služeb také berou určitý podíl ze zisku. A jak zobrazuje jednoduchá infografika, 30 % je v této branži poměrně standardní taxou, které se drží i ostatní velké virtuální platformy. V případě eBay, Amazonu a Uberu se dokonce jedná ještě o výrazně vyšší procento, o čemž zlí jazykové nejspíše neměli ani tušení.

Zejména v případě platforem zaměřených na eknihy, podcasty a videa se taxa pohybovala výrazně přes 30%, a stejně tak i u služeb umožňující zakoupit nejrůznější fyzické předměty a zboží. Zároveň se studie ohání tím, že se v mnoha případech společnosti profitují i z kamenných obchodů, zatímco Apple musí spoléhat výhradně na virtuální prostředí. Ačkoliv jsou argumenty obou stran přesvědčí, je jisté, že Applu šlape na paty nejen samotná komunita, ale i regulační orgány a Evropská Unie, která se do společnosti pustila nejen kvůli App Storu, ale také kvůli Apple Pay. Vyjádření společnosti byla navíc poměrně vágní, což celé situaci příliš nepřispělo a jen to vypadalo, že se Apple snaží mlžit. Zároveň se ozývají i vývojáři, kterým podobné praktiky ztěžují podnikání a především lze takto efektivně likvidovat konkurenci. Ať už se situace jakákoliv, doporučujeme podívat se na přehlednou infografiku a udělat si na celou kauzu vlastní názor.