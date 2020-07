Poplatek Applu za předplatné v App Store mohl být ještě vyšší

Poplatky za prodej aplikací či předplatné v App Store budí v posledních měsících poměrně velké vášně. Ty se sice Apple snaží mírnit, seč mu síly stačí, kvůli novým informacím týkajících se jeho plánů z minulosti to však nebude mít zřejmě ještě pěkných pár týdnů vůbec lehké. Ukázalo se totiž, že v minulosti koketoval s myšlenkou uvalit na předplatná pořizovaná přes App Store poplatky o poznání větší.

V současnosti si Apple bere 30% poplatek z ceny každé prodané aplikace, potažmo 30% poplatek z ceny předplatného po dobu jednoho roku a v dalších letech následně poplatek sníží na 15 %. Podle interní komunikace, která se měla dostat do rukou americkému kongresu však v roce 2011 uvažoval nad tím, že u předplatných služeb zavede první rok poplatek nikoliv ve výši 30 %, ale ve výši 40 %. Provozovatelé služeb by tak vydělali ještě o poznání méně. S nápadem měl přijít v březnu 2011 konkrétně šéf softwarových služeb Eddy Cue, který jej měl interně prodiskutovat s dalšími třemi vedoucími pracovníky Applu. Výsledek pak známe všichni – poplatek zůstal na úrovni 30 % a to dle všeho proto, aby si Apple udělal ve světě služeb nějaké renomé, které by mohl právě vysoký poplatek výrazně ohrozit. Od jeho navýšení pak evidentně kalifornský gigant po vytvoření si jména upustil.

Je otázkou, jak by se tehdejší rozhodnutí Applu nasadit na předplatná v App Store 40% poplatek z dlouhodobého hlediska vyvinu. Faktem totiž je, že již nyní je mnohými provozovateli předplatných služeb jeho výše jak v prvním roce, tak i v letech dalších tvrdě kritizována. 40 % by proto mohla být skutečně poslední kapka. Na druhou stranu, vývojáři by byli ve stejné situaci jako nyní – tedy buď by mohli aplikaci jednoduše distribuovat přes App Store, nebo přes internet pomocí přihlášení přes internetový účet do aplikace zdarma z App Store, což však není ani zdaleka tak uživatelsky komfortní. Ve výsledku by se tak Applu zřejmě stejně podřídili.