App Store oslavil narozeniny. Připomeňte si fakta, která jste o něm (možná) nevěděli

V dnešní době si už používání našich chytrých zařízení od Applu neumíme bez App Storu představit. Majitelé prvních iPhonů se ale museli zpočátku obejít bez obchodu s aplikacemi a vystačit si s předinstalovaným softwarem. Jablečná online samoobsluha s aplikacemi oslavila počátkem července své narozeniny – pojďme si při jejich příležitosti připomenout několik zajímavých faktů, která jste možná o App Storu nevěděli.

500 aplikací

Když byl App Store v červenci roku 2010 uveden do provozu, nacházelo se v jeho nabídce pět set různých aplikací, a to jak bezplatných, tak i placených. V současné době činí počet aplikací, které nabízí App Store, více než dva miliony. Ve své době bylo ale oněch pět stovek vcelku dostačujících, a to zejména vzhledem k podstatně méně početné uživatelské základně. App Store si rychle vysloužil velkou popularitu také mezi vývojáři aplikací, pro které se stal výborným zdrojem zisku. Tehdy osmadvacetiletý Steve Demeter například v průběhu dvou měsíců vydělal na své hře Trism 250 tisíc dolarů, přičemž hra se prodávala za pět dolarů a náklady na její vývoj činily 500 dolarů.

První miliarda

Společnosti Apple trvalo téměř deset let, než si na své konto mohla vítězoslavně připsat milník v podobě jedné miliardy prodaných iPhonů. Dosažení jedné miliardy stažených aplikací ale samozřejmě trvalo podstatně kratší dobu. Firmě se tohoto milníku podařilo dosáhnout 24. dubna roku 2009, tedy devět měsíců od prvního spuštění App Storu. Uživatelem, který si jubilejní aplikaci stáhl, byl třináctiletý Connor Mulcahey z Westonu v Connecticutu, a jednalo se o aplikaci s názvem Bump, která sloužila ke sdílení souborů. Apple Mulcaheyho odměnil dárkovou kartou iTunes v hodnotě 10 tisíc dolarů, iPodem touch, Time Capsule a sedmnáctipalcovým MacBookem Pro.

Aplikace pro boháče

Zatímco cena některých aplikací v průběhu let výrazně klesla, u jiných se naopak zvedla, případě vývojáři přešli z jednorázových nákupů na pravidelné předplatné. U profesionálních aplikací je vyšší cena pochopitelná, najdou se ale také nesmyslně drahé aplikace, které jsou v podstatě k ničemu. Asi nejznámější z nich nesla název I Am Rich a v App Storu už ji nenajdete. Mezi nákladné aplikace se řadí například CyberTuner za 999 dolarů nebo iVIP Black, která boháčům nabízí výhodné nabídky luxusního zboží a služeb. Mezi nejlevnější nepatřila ani aplikace Ignition.

Čí je App Store?

Možná vás to překvapí, ale společnost Apple nevlastní název App Store, přestože obchod s aplikacemi jako takový jí samozřejmě patří. Jablečná společnost se dokonce v roce 2011 soudila s firmou Amazon kvůli používání termínu Appstore. Apple si nechal název App Store uznat jako ochrannou známku počátkem roku 2010. V té době mluvčí Applu Kristin Huguet uvedla v rozhovoru pro Bloomberg, že firma požádala Amazon, aby nekopíroval název App Store – mohlo by totiž docházet k matení zákazníků. Soud se ale postavil na stranu Amazonu a vydal prohlášení, podle kterého Apple neměl jak prokázat, že by ho používání zmíněného termínu Amazonem jakkoli poškodilo.

100 dolarů ročně

Jste schopni z hlavy spočítat, kolik ročně v App Storu utratíte? Podle analytické společnosti Sensor Tower činí průměrná roční útrata uživatele v App Storu v přepočtu zhruba 2300 korun, a to jak nákupem v aplikacích, tak i jednorázovými platbami za jednotlivé aplikace. Do této částky nejsou započítány platby za zboží a služby, provedené v aplikacích, jako jsou například jízdy Uberem nebo nákupy v aplikacích obchodních domů a dalších prodejních aplikacích.

Výdělek vývojářů

App Store je pro společnost Apple nezanedbatelně významným zdrojem příjmů, totéž ale platí také pro vývojáře. Ke konci loňského roku například firma Apple vyplatila vývojářům za jejich software více než 155 miliard dolarů. Samotný prodej aplikací, případně předplatné, ale není jediným zdrojem příjmů tvůrců softwaru pro iOS zařízení. Další příjem jim plyne například z reklam, nákupů prostřednictvím aplikací a z další činnosti.

(Ne)férová soutěž

Dalo by se předpokládat, že společnost Apple bude ve svém App Storu propagovat především své vlastní aplikace – a řada vývojářů jablečnou firmu skutečně z těchto praktik viní. Pravda je ale – alespoň podle Applu – jiná. Cupertinská společnost podle svých vlastních slov nastavila algoritmus vyhledávání v App Storu tak, aby při něm nebyla žádným způsobem zvýhodňována. Na prvních místech ve výsledcích vyhledávání by se tak měly objevovat především aplikace od vývojářů třetích stran.

Favorit App Storu

Možná si kladete otázku, která aplikace je v App Storu nejstahovanější. Každé období pochopitelně přináší jiné favority – v poslední době se například velké popularitě těší TikTok, žebříčku nejstahovanějších her ještě relativně nedávno zase dominoval „pandemický“ Plague Inc. Dlouhodobým šampionem je ale v tomto směru jednoznačně mobilní verze aplikace Facebook. Vzhledem k rozsáhlé uživatelské základně této populární sociální sítě se není čemu divit, a velké popularitě se těší i další aplikace, vlastněné společností Facebook – Messenger, WhatsApp nebo třeba Instagram.