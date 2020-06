Kolik peněz denně vydělá 10 nejhranějších her z App Storu

Neustále se proslýchá, že App Store je pro Apple i řadu vývojářů zlatý důl, který sype čím dál tím více peněz. Za to může nejen počet nových her, který se konstantně zvyšuje, ale také mikrotransakce a další praktiky, jež nejsou u hráčů a komunity příliš oblíbené. Pravda je však taková, že většina studií, odhadů a spekulací je výrazně podhodnocená a jablečný obchod vydělává daleko více, než by jeden smrtelník čekal. Konec konců, denní přírůstek do kasičky se pohybuje kolem 13 milionů dolarů, a to jen z 10 nejoblíbenějších her.

Je všeobecně známo, že Apple na svém obchodu s aplikacemi vydělává pořádný balík, zejména tedy kvůli tomu, že si bere provize 30% z každé transakce. Jak se ale ukázalo, App Store je na tom ještě lépe, než čekaly i ty nejoptimističtější prognózy. Jen 10 nejoblíbenějších a nejhranějších her totiž vydělá 13 milionů dolarů denně a z toho se o 2.75 milionu postará jenom samotný Fortnite. Je nicméně nutné zmínit, že se počítá jak tržba ze samotné koupi hry, tak z reklam a mikrotransakcí. Analytická společnost Finbold se zmiňuje zejména o reklamách v podobě videí, které se hráčům pravidelně zobrazují. Jistě jste na tento typ již narazili, stačí dokoukat video do konce a dostanete nějaký obsah do hry nebo další pokus. Takto si vývojáři navzájem odkazují na své hry a lákají hráče pomocí odměn do dalšího hraní.

Co se týče největších úspěchů, zatímco Fortnite se postaral o zmíněných 2.75 milionů dolarů, druhou příčku zabral s 2.40 miliony Roblox. Třetí místo pak nejspíše nikoho nepřekvapí, jedná se totiž o Pokémon GO s výdělkem 1.86 milionu dolarů denně. Poté následují hříčky jako je Coin Master, Candy Crush Saga a strategické Clash of Clans od studia Supercell. Na seznam se zařadilo s 0.69 miliony dolarů i Call of Duty: Mobile, které spatřilo světlo světa teprve nedávno. Pakliže bychom měli ale hry seřadit podle denního přírůstku hráčů, seznam se nám otočí vzhůru nohama. Roblox si totiž denně nainstaluje 21 034 fanoušků, Call of Duty: Mobile pak 20 566 hráčů a Pokémon GO 19 291 nových zájemců. Stálejší hry jako je Candy Crush Saga nebo Clash of Clans sice ostrouhají na denním přírůstku, ale zase se mohou pochlubit vyššími výdělky. Tak či onak se jedná o astronomická čísla, která tu s námi ještě nějakou dobu nejspíše zůstanou.