Mac OS 8 si můžete nyní jednoduše vyzkoušet i na verzi macOS, Windows či Linux

Když se podíváte několik let nazpátek do minulosti, tak je často až k nevíře, jak moc se technologie posunuly. Zatímco ještě před několika lety jsme nemohli na počítačích využívat multitasking, potažmo nebylo ani možné spustit dvě aplikace zároveň, tak v dnešní době máme najednou otevřeno hned několik aplikací, ve kterých jsou aktivní další relace. Pokud patříte mezi zastánce jablečné společnosti delší dobu, tak si určitě vzpomínáte na Mac OS 8, který přišel s mnohými novinkami. Ať už byste si chtěli Mac OS 8 připomenout, anebo máte jakýkoliv jiný důvod k využití tohoto systému, tak pro vás mám dobrou zprávu – nyní si jej můžete spustit jednoduše v rámci aplikace.

Kromě toho, že lze Mac OS 8 spustit přímo v rámci současné verze macOS, tak jej můžete bez problémů spustit i na Windows či Linuxu. O vytvoření spustitelné aplikace s Mac OS 8 se zasloužil vývojář Felix Rieseberg, který má s podobnými projekty zkušenosti – před dvěma lety totiž naprosto stejně „zabalil“ celý Windows 95 do jediné aplikace. Aplikace s Mac OS 8 dostala název macintosh.js a je celá napsaná v JavaScriptu. Konkrétně po spuštění této aplikace dochází k emulaci zařízení Macitosh Quadra 900 s procesorem od Motoroly, které Apple používal před tím, než se rozhodl přesunout na procesory PowerPC. Nutno podotknout, že celý tento projekt není nijak zastíněn Applem – ba naopak jablečná společnost úplně nadšená není, a tak je celá aplikace macintosh.js určená pouze pro edukační účely.

Konkrétně v rámci emulovaného Mac OS 8 najdete hned několik aplikací a her z roku 1997. V případě aplikací se jedná například o Photoshop 3, Premiere 4, Illustrator 5.5 či StuffIt Expander, v herním portfoliu poté najdete Duke Nukem 3D, Civilization II, Dungeons & Dragons, Namely, Oregon Trail, Alley 19 Bowling a Damage Incorporated. Nechybí ani prohlížeč Internet Explorer, každopádně vzhledem ke staré verzi v něm nezobrazíte prakticky žádnou webovou stránku z důvodu bezpečnosti. Mac OS 8 byl vydán v roce 1997 a jak už jsem zmínil výše, tak přišel s mnohými vylepšeními a novými technologiemi, které Apple vyvíjel především pro Copland OS. Tento operační systém se měl stát přepisem Mac OS, každopádně při vývoji došlo k několika selháním a z Copland OS nakonec sešlo, což se považuje v historii za jeden z největších IT neúspěchů. Aplikaci stáhnete pomocí odkazu níže, na stránce pak stačí sjet dolů k sekci Downloads a vybrat si, kterou verzi chcete stáhnout.