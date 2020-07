Komentář: Chuť Applu „inovovat“ může být letos u MacBooků uživatelům proti gustu

Upgradovací politika Apple produktů mi ještě donedávna dávala vcelku smysl. Produkty byly totiž vylepšovány v relativně pravidelném cyklu s tím, že přinášely poměrně hezké inovace. Jasně, čas od času Apple přeci jen mírně přestřelil, když například světu ukázal minimálně upgradované AirPods 2. generace či jen zvětšil displej základního iPadu z 9,7” na 10,2” bez většího hardwarového zásahu, avšak i takové inovace zkrátka jsou. Pořád se tu nicméně bavíme o upgradech s určitými odstupy. Jak se však zdá, toto pravidlo se Apple chystá letos na podzim porušit, čímž by mohl hodně lidí do značné míry naštvat.

Když Apple letos na jaře představil světu novou generací MacBooků Air a 13” MacBooků Pro s klávesnicemi Magic Keyboard, které mají být daleko spolehlivější než předešlé Butterfly klávesnice, nejednomu jablíčkáři srdce zaplesalo. A to i přesto, že Macy vlastně prakticky nic zajímavějšího (minimálně v základních konfiguracích) nepřinesly. Nadšení z klávesnice holt překonalo vše ostatní a mnohé uživatele přimělo ke skoro až bezmyšlenkovité koupi stroje v domnění, že další modelová řada dorazí stejně až za rok, pokud vůbec. Uplynulo však jen pár měsíců a situace je zcela jiná. Na WWDC v červnu totiž Apple ohlásil velkolepý odklon od procesorů Intel k vlastním řešením, která chce začít nasazovat už na podzim. A hádejte, jaké Macy jsou podle naprosté většiny analytiků a leakerů nejžhavějšími adepty na první osazení Apple Siliconem. Pokud tipujete MacBooky Air a 13” MacBooky Pro, tipujete správně. A právě to je ten problém.

Pokud Apple skutečně do Airů a 13” Pro nasadí Apple Silicon, vrazí s trochou nadsázky do zad všech, kteří si koupili modely z jara 2020, kudlu. Tyto stroje sice samozřejmě nebudou zastaralé, ale už se zkrátka nebude jednat o nejnovější generaci, což se odrazí na jejich ceně. Z dlouhodobějšího hlediska pak přestanou být pro Apple uživatele zajímavé úplně, jelikož v nich tepou procesory od Intelu, od kterých se dříve či později vývojáři pracující na řešeních pro Apple svět odkloní. A já se ptám – je to správně? Půl roku mi totiž nepřijde jako doba, která by se nedala vydržet – tím spíš, když by bylo toto čekání vlastně ve prospěch uživatele, který by díky ní dostal de facto stroj doslova nové éry. Možná budete namítat, že tento upgrade Apple provedl kvůli té sortě uživatelů, která se bude chtít Intelů držet co možná nejdéle. To je sice možná pravda, avšak je potřeba si uvědomit, že v tomto směru nebude záležet ani tak na uživatelích, jako na samotném Applu. Pokud se ten rozhodne Intelu do budoucna zkrátka nedržet, bude tomu z logiky věci přizpůsobena i naprostá většina softwarových řešení pro Macy. Navíc Airy i 13” Pro z loňska na tom výkonnostně špatně nebyly (v porovnání s nynějšími aktuálními modely).

Pozice Applu není v tuto chvíli vůbec jednoduchá a je jasné, že i on sám si to musí velmi dobře uvědomovat. Na druhou stranu by však byla hloupost jej za jeho kroky jen a jen kritizovat, jelikož absolutně nevíme, co vše se do nich mohlo odrazit. Například taková koronavirová pandemie se do plánů Applu na nasazení procesorů však promítla zcela určitě, jelikož měla na vývoj i výrobu hardwarů.Rozhodně se tedy nedá vyloučit například to, že měl Apple pro své Silicony připravenou premiéru mnohem dřív, avšak kvůli koronaviru jí musel odsunout a Macy, které byly pro Silicony připraveny proto musel narychlo “lepit” jinými komponenty. Ať už je pravda jakákoliv, celkovou náladu mezi uživateli po možném nasazení nových procesorů do půl roku starých Maců ukáže stejně až čas.