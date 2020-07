Vývojáři odhalili další nálož detailů o procesorech Apple Silicon

Od chvíle, kdy prvním vývojářům dorazily testovací Macy s procesory Apple Silicon uplyne zanedlouho celý měsíc, což je dostatečně dlouhá doba na to, aby si o nich mohli udělat dostatečný obrázek. I díky tomu se tak nyní dozvídáme další nálož zajímavostí, které nám procesory a práci s nimi přiblíží. Nové informace nám umožňují pochopit například lépe výkon stroje, ale také to, jak na něj bude možné transportovat aplikace určené pro iOS a iPadOS.

První výkonnostní testy čipsetu Apple A12Z zveřejněné před několika týdny byly výrazně poznamenány způsobem, kterým byly provedeny. Nástroje, které byly pro tuto činnost potřeba, totiž tehdy ještě nebyly optimalizovány právě pro nové procesory, takže je byli vývojáři nuceni spouštět přes virtualizace, což se podepsalo i na celkových výsledcích. Nyní je však již situace zcela jiná a díky přizpůsobeným nástrojům tak máme konečně možnost podívat se výkonu procesoru na zoubek. Podle Geekbenche 5 Pro by měla novinka v testu jednoho jádra dostahovat velmi slušných 1098 bodů a v testu více jader pak 4555 bodů. To je jen pro srovnání výrazně více, než čeho je schopen dosáhnout základní MacBook Air. Ten totiž ze stejných testů vychází se skore 1005 bodů na jedno jádro a 2000 bodů při více jádrech. Navíc je potřeba stále pamatovat na to, že testovací Macy jsou určeny primárně pro přizpůsobení aplikací do budoucna a tudíž u nich Apple na výkon příliš nehleděl. Jelikož však i přesto dosahují velmi dobrých výsledků, dá se očekávat, že ostré verze budou skutečně prvotřídní.

Snadný přenos aplikací

Kromě výkonu jsme se dozvěděli další detaily i o spouštění iOS a iPadOS aplikací a jejich transportu na Apple Silicon. Tyto věci jsou podle vývojáře Steva Troughtona-Smitha již nyní velmi dobře vyřešeny. Aplikace určené pro iPhony a iPady se na Apple Siliconech spouště bez jakýchkoliv potíží, byť je u nich samozřejmě zatím znát, že jsou tvořeny primárně na dotykové displeje. Jejich převod na macOS verze je nicméně dle vývojáře naprosto jednoduchý, jelikož při jejich tvorbě stačí de facto jen zaškrnout jedno políčko v Xcode a je hotovo. V budoucnu pak zřejmě nebude potřeba ani to. Zdá se tedy, že přechod na nové procesory nebude pro Apple ničím složitým a i vývojáři z něj budou mít ve výsledku velký užitek. Jasněji budeme nicméně mít až po vydání prvních Maců s těmito procesory. Ty by měly dorazit do konce letošního roku.