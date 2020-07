Apple přemýšlí nad sluchátky, které by „hrály“ pomocí vašich kostí

Jablenčá společnost je v mnoha ohledech poměrně vynalézavá, a byť se to někdy nezdá, tak stále poměrně inovativní a překomová. O tom hovoří i nesčetné patenty, kterých se za poslední týdny a měsíce opět vyrojila celá řada. Tím nejzajímavějším je ale pravděpodobně nově popsaný systém, který funguje na bázi rezonance. V podstatě tak nahrazuje tradiční sluchátka a spoléhá na metodu rozkmitání, díky nimž lze vést zvuk přímo pomocí lebečních kostí.

Ačkoliv podobných systémů existuje na dnešním trhu celá řada, většina z nich je stále poměrně netypická a klasická sluchátka převažují. Díky patentu Applu by se ale tato skutečnost mohla rychle změnit, jelikož si společnost posvítila zejména na detaily, jenž dosud v masivním rozšíření bránily. Celý přenos totiž spočívá v tom, že si uživatel na hlavu nasadí jakýsi kontaktní mechanismus, který vysílá nízké frekvence a po rozkmitání je přejímají lebeční kosti, jež dokáží danou frekvenci rozklíčovat a „přeložit“ jako hudbu nebo nějaký zvuk. Výhoda jablečného systému je nicméně v tom, že nestaví výhradně na architektuře rezonance a místo toho využívat i klasický přenos vzduchem, jako jsme zvyklí u standardních sluchátek.

Signály lze totiž podle Applu rozřadit do tří kategorií, a to nízkofrekvenční, středofrekvenční a vysokofrekvenční. Zatímco v prvních dvou případech lze rezonanci efektivně šířit rozkmitáním kostí, v tom třetím dochází při zvýšení intenzity k potížím, a proto by technologický gigant sáhl spíše po klasickém přenosu. Zároveň by celá konstrukce byla taková, aby jakkoliv neblokovala ucho a nabízela by stejný komfort jako například AirPods. Díky tomu by šlo využít dvou nejrozšířenějších systémů, efektivně je zkombinovat a najít takřka dokonalý kompromis. Uvidíme, zda jednou po tomto patentu Apple sáhne a my se dočkáme konečně lákavého zařízení, které by přenos na bázi rezonance umožňovalo.