Apple poodhalil, jak by se mohla ovládat jeho náhlavní sluchátka

O jablečných náhlavních sluchátkách se spekuluje již delší dobu a konec konců, zaměření Applu na rozšíření portfolia by dávalo smysl. Sluchátka AirPods se prodávají skvěle a díky náhlavnímu zařízení by společnost mohla oslovit další sortu zákazníků, kteří by jistě tuto alternativu uvítali. Ačkoliv je podoba zatím nejasná a vše se dozvídáme více méně pouze díky patentům a leakerům, nejnovější přírůstek do série technických popisů a patentů jasně naznačuje, jak by mohla sluchátka vypadat. Apple by totiž mohl sáhnout po ovládání gesty a detekci rotace, pomocí níž by systém automaticky poznal, v jaké poloze se zařízení nachází.

U špuntových sluchátek se totiž dá komfort ovlivnit pomocí jednotlivých nástavců, zatímco v případě náhlavních zařízení se často jedná o poměrně ošemetnou situaci. Výrobce se většinou snaží zavděčit každému a pokaždé se najdou uživatelé, kterým je ergonomie nepříjemná, nebo jim způsobuje otlačeniny a bolest hlavy. Apple však naštěstí přispěchal s vlastním řešením, které by mohlo tkvět právě v detekci rotace a automatickému přizpůsobení. Sluchátka by tak bylo možné nosit několika způsoby a zároveň je ovládat gesty, aniž by způsob polohování jakkoliv narušoval komfort. Stačilo by tak například přejet prstem po dotykové ploše a zvolit následující skladbu, nebo dotykem přehrávanou nahrávku pozastavit. Problém však opět nastává v případě, že uživatel nosí sluchátka jinak než bylo určeno výrobcem, na což však existuje spolehlivé řešení.

Podle patentu by totiž stačilo zakomponovat do zařízení kapacitní a optické senzory, které by dokázaly detekovat, kde přesně se sluchátka nachází a podle toho přizpůsobit i metodu ovládání. Zároveň by systém přesně věděl, jak daleko od ucha se zařízení nachází a na základě toho by došlo k úpravě. Tak či onak si na výsledek budeme muset ještě pár měsíců počkat, jelikož podle interních zdrojů sluchátka dorazí až na podzim. Jisté však je, že Apple sáhne po modulárním designu, kdy půjde měnit nástavce díky magnetickému připnutí. Samozřejmě nebude chybět potlačení okolního hluku, automatické párování a další funkce, na které jsme zvyklí u AirPods a prémiového modelu Pro.