Druhá série The Morning Show z TV+ se bude točit i kolem koronaviru

Seriál The Morning Show je jedním z nejblyštivějších diamantů videostreamovací služby TV+. Přestože má za sebou teprve jednu sérii, mezi diváky této služby se těší obří popularitě, která navíc stále pozvolna sílí. Že pro něj Apple připraví druhou sérii bylo proto jasné již po pár odvysílaných dílech série pilotní. Na té se sice podle dostupných informací pracuje již relativně dlouho, avšak koronavirová pandemie učinila těmto pracím přítrž a de facto je zrestartovala.

Restart druhé řady The Morning Show potvrdil jeden z jejích hlavních protagonistů, konkrétně herec Mark Duplass hrající Chipa Blacka. Ten se v nedávném rozhovoru nechal slyšet, že krátce poté, co se natáčení druhé řady rozjelo, jej utnul koronavirus, který se nakonec scénáristé rozhodili zařadit i do samotného seriálu. Ten je proto nyní vehementně přepisován, aby reflektoval celosvětovou pandemii a tím se tak i přiblížil lidem.

Nutno podotknout, že s přepisováním či upravováním děje na poslední chvíli již mají scénáristé The Morning Show zkušenosti. Stejná výzva před nimi totiž stála i při natáčení první série, kdy se světem proháněla iniciativa MeToo. Její začlenění do seriálu sice nebylo zprvu vůbec v plánu, jelikož se na tuto problematiku vlastně ani nepoukazovalo, avšak s odstupem času se tento krok zdá jako více než zdařilý. Zřejmě i proto se ostatně nyní scénáristé rozhodli pro totéž, byť ve větším měřítku. Přeci jen, koronavirus zasáhl do životů téměř všech lidí na světě.

V tuto chvíli není bohužel jasné, kdy přesně by se mohla druhá série The Morning Show na TV+ dostat. Nicméně vzhledem k tomu, že se stále pracuje na jejím scénáři se nezdá tak úplně pravděpodobné, že by seriál dorazil v brzké době.