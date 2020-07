Do aukce míří časopis s podpisem Steva Jobse, váže se k němu zajímavá historka

Nejrůznější předměty, podepsané osobnostmi Applu, jsou vděčnými lákadly všech možných aukcí. Za obzvlášť cenné se pochopitelně považují předměty, které se mohou pyšnit podpisem samotného Steva Jobse. Tento týden jde do aukce Jobsem podepsaný výtisk časopisu Forutne. Na titulní stránce zmíněného vydání se nachází Jobsův portrét, vyvolávací cena časopisu činí 11 tisíc dolarů (v přepočtu zhruba 246 tisíc korun). S časopisem se navíc pojí také jedna zajímavá a pro Jobse vcelku typická historka.

Předměty, podepsané Stevem Jobsem, jsou v aukcích čím dál vzácnější. Narazit na předmět, který je opatřen zmíněným podpisem, a navíc je v dobrém stavu, není v posledních letech nic snadného, a odpovídá tomu i cena dražených předmětů. V loňském roce se například vydražila disketa s Jobsovým podpisem za 84 tisíc dolarů (v přepočtu asi 1,8 milionu korun), cena podepsaného plakátu od Pixaru se v aukci vyšplhala na 31 tisíc dolarů (zhruba 693 tisíc korun). Výtisk časopisu Fortune, který se začne dražit tento čtvrtek, pochází z doby, kdy Jobs pracoval v NeXTu. Zmíněné číslo vyšlo krátce poté, co Jobs založil NeXT. Podpis je vyveden charakteristickými malými písmeny s věnováním „Terrymu“. Původním majitelem podepsaného časopisu byl bývalý řidič. Pracoval pro společnost, se kterou Jobs jezdil – a to několik let předtím, než Terry Jobse poprosil o autogram. V době podpisu pracoval Terry pro společnost, provozující limuzíny. Jobs se sice Terrymu podepsal, obratem ale telefonicky kontaktoval jeho chlebodárce, aby si na Terryho žádost řádně postěžoval. Pravost podpisu byla notářsky ověřena a součástí podepsaného časopisu je tak i příslušný certifikát o autenticitě.