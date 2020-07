Apple svým čerstvým krokem potvrdil přípravy nového MacBooku Air, dorazí pravděpodobně na podzim

Přestože jsme se upgradu MacBooků Air dočkali teprve nedávno, zdá se, že má Apple v dohledné době představit jeho další generaci. Naznačují to alespoň jeho čerstvé kroky ve formě ziskávání certifikací pro baterii, která se svými vlastnostmi velmi podobá těm, které jsou používány právě v Airech.

Certifikačního procesu, který Apple zahájil v Číně a v Dánsku, si jako první všiml portál MySmartPrice. Certifikace se má vztahovat konkrétně na 49,9Wh baterii s kapacitou 4380 mAh s označením A2389. Jedná se tedy o baterii velmi podobnou té, kterou Apple využívá i nyní a je dokonce možné, že je stejná, jen vyrobená novým způsobem.

Jelikož není příliš obvyklé, že by Apple měnil ve svých strojích po dobu jejich existence komponenty, jako nejpravděpodobnější se jeví to, že je baterie připravovaná pro zbrusu nový MacBook Air, který by mohl dorazit na podzim a který by dostal jako jeden z prvních počítačů Applu procesor Apple Silicon. Ostatně, právě méně výkonný Air by byl pro Apple v tomto směru naprosto ideální odrazový můstek, jelikož by mu mohl pomoci odchytit všechny chyby, kterých si zatím není vědom, a zároveň by uživatele přesvědčil, že se není čeho bát.

Fotogalerie MacBook Air (2020) LsA 18 MacBook Air (2020) LsA 17 MacBook Air (2020) LsA 16 MacBook Air (2020) LsA 15 +28 Fotek MacBook Air (2020) LsA 14 MacBook Air (2020) LsA 13 MacBook Air (2020) LsA 12 MacBook Air (2020) LsA 11 MacBook Air (2020) LsA 10 MacBook Air (2020) LsA 9 MacBook Air (2020) LsA 8 MacBook Air (2020) LsA 7 MacBook Air (2020) LsA 6 MacBook Air (2020) LsA 5 MacBook Air (2020) LsA 4 MacBook Air (2020) LsA 3 MacBook Air (2020) LsA 2 MacBook Air (2020) LsA 1 Zdroj: Letem světem Applem LsA MacBook Air 31 LsA MacBook Air 30 LsA MacBook Air 29 LsA MacBook Air 28 LsA MacBook Air 27 Zdroj: Redakce Letem světem Applem LsA MacBook Air 26 Zdroj: Letem světem Applem LsA MacBook Air 25 LsA MacBook Air 24 Zdroj: Redakce Letem světem Applem LsA MacBook Air 23 LsA MacBook Air 22 LsA MacBook Air 21 Detail klávesnice MacBooku Air (2020) Zdroj: Letem světem Applem LsA MacBook Air 20 LsA MacBook Air 19 Vstoupit do galerie

Prvních Maců s procesory Apple Silicon bychom se měli dle slov Applu dočkat už na podzim, přičemž o jaké stroje se má jednat zatím nevíme. Kromě MacBooku Air se nicméně spekuluje i nad 13” a 16” MacBookem Pro. Naopak stolní počítače se čipsetu téměř 100% dočkají až v průběhu příštího roku.