Apple pod palbou kritiky Kosova. Vadí mu, jak je vyobrazeno na jeho mapách

Apple si poslední dobou znepřáteluje snad každého a ať už se jedná o obvinění a nařčení státníků, nebo stížnsoti a žaloby uživatelů, podobné problémy se jen hromadí. Přesto se stále jedná o drobnosti v porovnání s tím, co jablečné společnosti vytkl ministr zahraničí Kosova, Meliza Haradinaj, podle nějž se technologický gigant dopustil hrubého porušení mezinárodních úmluv. Kosovskou republiku totiž vyobrazil v aplikaci Apple Maps jako součást Srbska, od něhož se však země v roce 2008 oficiálně oddělila. Ačkoliv řada zemí tento krok neuznala a dodnes se vedou spory a diskuze nad nejvyšších politických patrech, podle Haradinaje Apple nevzal v úvahu další faktory, a pošpinil tak celou zemi.

„Místo toho, aby Apple ve svých mapách vyobrazil Kosovo jako samostatný, suverénní stát, uchýlil se k podstatnému zjednodušení a oficiálně zemi přiřadil k Srbsku, ačkoliv řada zemí uznala nové hranice a mezinárodní úmluvy. Tento krok přímo odporuje všem právním i politickým dohodám a především tím poškozuje naše vlastní občany, kteří si kvůli nezávislosti vytrpěli své. Především však společnost urazila naši zemi,“ vyjádřil se ministr zahraničí Kosova, Meliza Haradinaj. Pochopitelně nedošlo k žádným výhružkám ani soudním tahanicím, nicméně ministr formálně Apple požádal, aby své stanovisko přehodnotil. Nejedná se však o první podobný přešlap, v roce 2019 se naopak technologický gigant uchýlil k vyobrazení Krymu jako součásti Ruska, což pobouřilo tamní občany a podnítilo to nenávist vůči útlaku zahraničními mocnostmi. Nezbývá než doufat, že se Apple z této patálie poučí a příště se podobných mezinárodních přešlapů vyvaruje. Jednou by na to totiž jablečná společnost mohla nepěkně doplatit.