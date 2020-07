Apple čelí další žalobě, tentokrát kvůli podvodům s dárkovými kartami iTunes

Jablečná společnost si sice v posledních týdnech mohla na chvíli oddechnout od žalob a obvinění, která se na její hlavu den co den snášela, ale jak se svět vrací zpět do relativně normálního režimu, přichází i studená sprcha v podobě dalších soudních nařčení. Applu se a navíc příliš nedaří soudní tahanice vyhrávat a zatímco poslední verdikt rozhodl o tom, že každý uživatel má právo na odškodné kvůli zpomalování iPhonů, nejnovější žaloba se týká podvodům s dárkovými kartami pro službu iTunes. Kvůli podvodům a překupníkům totiž zákazníci přišli o stovky tisíc dolarů, které však Apple odmítá finančně nahradit.

Dnešní doba nahrává masivním podvodům, kterých neustále přibývá a často obsahují machinace s obrovskými částkami, o něž uživatelé přichází. Podobně jsou na tom i podvodníci využívající dárkové karty iTunes, kteří výměnou za nějakou službu nebo produkt požadují platbu předem a výhradně pomocí jablečných dárkových poukazů. Na tuto skutečnost upozornil i telekomunikační regulační úřad FTC, podle nějž se jedná o jednu z nejběžnějších podvodných transakcí. Ačkoliv se tato záležitost Applu přímo netýká, společnost opakovaně odmítla poskytnout postiženým uživatelům finanční náhradu a nabídnout jim odškodné. To by se ještě dalo pochopit, nicméně technologický gigant jako záminku využíval nepříliš přesvědčivé důvody jako například to, že dárkové karty nelze vystopovat a přesně zjistit, jakou obsahovaly částku.

Problém vězí také v tom, že podvodníci přišli na zcela nový způsob jak z uživatelů peníze vytáhnout a zároveň je pomocí inovativní metody „vyprat“ tak, aby se jednalo z pozice státních složek o legitimní transakci. Zloději totiž karty využívají k tomu, aby si kupovali vlastní aplikace, schválené a dostupné na App Storu, tudíž jim do kapsy putuje 70% vložené částky, zatímco Applu z celého procesu inkasuje 30% podíl. Nyní tedy jablečná společnost naráží na argumentační potíž, jelikož peníze uchovává následujících 4 až 6 týdnů, po jejichž uplynutí vyplatí vývojáře. Technicky vzato tak během této lhůty má Apple k finančním prostředkům plný přístup a může obětem podvodů danou částku vrátit. V podobných podvodech se točí stovky milionů dolarů, a byť většina uživatelů podobné praktiky na FTC raději nenahlásí, alespoň mizivé procento zákazníků by mohlo mít naději, že opět uvidí své peníze. Nezbývá tedy než čekat, jak se soudní spor vyvine a zda z něj Apple vyjde jako vítěz.