Apple může bouchnout šampaňské. 15 miliard dolarů Irsku nakonec platit nemusí

Jablečná společnost má na kontě nespočet žalob, nařčení a obvinění, kterými si za ta léta prošla. Řadu z nich vyhrála a v nejhorším případě skupina právníků sklopila hlavy a Apple byl donucen zaplatit několik milionů dolarů. V případě irské kauzy to ale vypadalo, že se technologický gigant z právní tahanice s Evropskou Unií je tak nevyvlékne a bude nucen zaplatit 15 miliard dolarů jako odškodné Irsku za daně, kterým se v zemi společnost léta vyhýbala. V roce 2016 totiž evropská komise ilegální dohodu mezi Applem a tímto daňovým rájem odkryla, což vyústilo v masivní proces a reálnou hrozbu pro jablečnou společnost. Jak to ale tak vypadá, vedení společnosti si může na nějakou dobu oddechnout a konečně bouchnout šampaňské.

Ačkoliv se soudní spory táhly neuvěřitelné 4 roky, jak tomu bývá u velkých korporací zvykem, soud konečně došel k finálnímu verdiktu a tažení proti Applu označil jako neplatné. To v praxi znamená, že jablečná společnost vyhrála a Irsku zpětně daně doplácet nemusí. Alespoň tedy na první pohled, jelikož je takřka garantované, že se evropská komise proti rozhodnutí odvolá a spustí další vlnu soudních tahanic. Reálně se však nyní Apple nemusí ničeho obávat, jelikož celé slyšení začíná nanovo a bude trvat přinejmenším několik dalších let, než se soud dobere ke stejnému, nebo opačnému závěru.

Není to však poprvé, co se Evropská Unie do záležitostí tohoto technologického giganta vměšovala. Komisi už delší dobu přišla zvláštní podezřele nízká daňová taxa a měla za to, že společnost s Irskem uzavřela nelegální dohodu, která korporaci zvýhodňovala oproti ostatním společnostem a dávala jí větší prostor pro realizace svých zakázek v zemi. Přesto se ale nejedná o nic nového, jelikož k dohodě došlo již před téměř 20 lety, kdy Apple zdaleka nedosahoval takových příjmů jako nyní. Opozice však argumentuje tím, že by doplácení daní Irsku zajistilo ekonomickou prosperitu v době, kdy to země nejvíce potřebuje. Tak či onak si na verdikt ještě pěkně dlouhou dobu počkáme a díky komplikované byrokracii má Apple na pár let naštěstí vystaráno.