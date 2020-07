Víme, kolik displejů vyrobí LG pro letošní iPhony

O LG jakožto výrobci displejů pro iPhony se dalo v minulých letech hovořit spíš jako o drobečkovi, než gigantovi dodávajícímu ohromná kvanta displejů. To se však letošním rokem změní. Podle zdrojů asijského portálu Nikkei totiž letos dodá LG pro iPhony 12 vyšší desítky milionů displejů.

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí, že má Apple se společností LG dohodnutou výrobu 20 milionů kusů OLED displejů pro nové iPhony a to jen pro letošní rok. Takto velkou zakázku získalo LG velmi pravděpodobně jak díky kvalitě jeho displejů z loňských let, tak i kvůli snaze Applu co nejvíce se osamostatnit od konkurenčního Samsungu, od kterého odebírá displeje dlouhodobě. Letošní iPhony mají totiž dostat všechny OLED, což by pro Apple v případě, že by LG nevyužil, znamenalo jediné – nutnost oslovit Samsung coby suverénně největšího dodavatele displejů.

Ačkoliv není zcela jasné, pro jaké modely by mělo LG displeje vyrábět, spekuluje se nad 6,1” iPhonem 12 – tedy větším základním modelem. V minulosti však dodávala tato společnost i displeje pro modely Max, takže by nebylo překvapením, kdyby jí Apple nakonec zaúkoloval v následujících měsících i tím. Záležet nicméně bude zřejmě primárně na tom, jak se bude celková výroba novinek dařit a potažmo jak půjdou na odbyt. Vše bychom se měli v tomto směru dozvědět už na podzim.