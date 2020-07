Kdy se začne prodávat iPhone 12? Pozdní start jeho prodejů je čím dál reálnější

Koronavirová pandemie decimující od začátku letošního roku prakticky celý svět se velmi pravděpodobně nepěkně podepíše i na Applu. Prakticky všichni analytici, kteří jej dlouhodobě sledují, se totiž shodují na tom, že kvůli problémům s vývojem a výrobou pramenících právě z koronaviru budou prodeje letošních iPhonů spuštěny mnohem později než se obvyklé. Podle japonského portálu MacOtakara se tak stane dokonce až na konci října.

MacOtaraka, jehož zdroje se v minulosti mnohokrát ukázaly jako velmi spolehlivé, ve své nové zprávě tvrdí, že problémy s výrobou zapříčiněné koronavirem se Applu stále nedaří zažehnat. Kvůli tomu je tak již nyní víceméně smířen s tím, že své první nové iPhony dodá na pulty obchodů až na konci října. Jednat by se navíc mělo jen o modely bez podpory 5G. Co se pak týče modelů s 5G připojením, ty by měly dorazit dokonce až v listopadu – tedy o necelé dva měsíce později než je pro start prodejů iPhonů obvyklé.

Fotogalerie iPhone 12 Pro koncept-12 iPhone 12 Pro koncept-11 iPhone 12 Pro koncept-9 iPhone 12 Pro koncept-7 +6 Fotek iPhone 12 Pro koncept-6 iPhone 12 Pro koncept-5 iPhone 12 Pro koncept-4 iPhone 12 Pro koncept-3 iPhone 12 Pro koncept-2 Vstoupit do galerie

Přestože jsme byli v minulosti již několikrát svědky toho, že Apple některé iPhony prodával s několikatýdenním zpožděním od představení, nikdy se zatím nestalo, že by nebyl krátce po představení k dispozici žádný nový iPhone. V roce 2017 totiž situaci zachraňovaly iPhony 8 a 8 Plus, o rok později pak iPhony XS a XS Max. Loni se pak Applu podařily všechny modely dodat víceméně ve stejném časovém období, byť i tak byl s jejich dodávkami vzhledem k velkému zájmu velký problém. I proto se tak nezdá vůbec nereálné přesunutí klasické zářijové Keynote na říjen, aby nemuseli uživatelé na novinky čekat až tak dlouho. Vše však v tomto směru ukáže až čas.