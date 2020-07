Apple opět pod palbou kritiky, využití jeho aplikace Najít výrobci lokalizátorů je extrémně komplikované

Je tomu teprve měsíc, co Apple velkolepě oznámil Network Accessory Program pro aplikaci Najít, díky kterému do ní budou možné vkládat lokalizátory třetích stran. Jablečná společnost tímto chtěla demonstrovat zejména to, že se nesnaží nijak znevýhodňovat a likvidovat konkurenci a zároveň chce svůj ekosystém otevřít i externím vývojářům. To by se ještě dalo pochopit a jedná se o skvělou iniciativu, nicméně nadšení netrvalo dlouho a podle tvůrců a dalších technologických gigantů Apple nastavuje podmínky tak nereálně a striktně, že de facto eliminuje jakoukoliv snahu o integraci technologie.

Ačkoliv si na chystané lokátory AirTags ještě nějakou chvíli počkáme, Apple si již připravuje půdu pro příchod této technologie a snaží se vytvořit konkurenceschopné prostředí, díky němuž bude mít navrch před takovými giganty jako je Tile. Aby se však společnost vyhnula nepříjemným nařčením z nastolování monopolu a znevýhodňování ostatních společností, přispěchala s programem Network Accessory, který umožňuje integrovat produkty třetích stran do aplikace Najít. Podle dostupného uniklého dokumentu ale Apple nastavuje pro externí vývojáři nesmyslné podmínky, které jsou natolik striktní, že výrazně ohrožují zakomponování produktů třetích stran do své aplikace. Zároveň uživatelé nemohou využívat aplikaci Najít pro jablečná a další zařízení současně a musí si vybrat v novém rozhraní, čemu dají přednost. To ale není vše. Zároveň mají podle nejnovějších informací vývojáři potíže s přístupem k technologii Bluetooth a dalším hardwarovým součástkám.

Na přístup technologického giganta si konec konců Tile stěžovalo již v květnu, konkrétně pak Evropské Unie, která zahájila šetření. Podle mluvčího Applu se nicméně společnost pouze snaží vyhovět menším, nezávislým vývojářům, kteří nemají prostředky k vybudování vlastního sledovacího ekosystému. Uvidíme, kam až současný spor zajde, nicméně je dost pravděpodobné, že opět skončí u soudu.