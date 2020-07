3 příběhy lidí, kterým pomohly Apple Watch zachránit život

Snad nikdo v dnešní době nepochybuje o tom, že jsou jablečné hodinky Apple Watch takřka dokonalým parťákem do života. Kromě usnadňování každodenních záležitostí totiž nabízí i monitorování zdravotního stavu, a byť se ještě před pár lety tato funkce zdála nadbytečná a měla sloužit spíše jako třešnička na dortu, poslední dobou se z ní stává alfa a omega chytrých hodinek. Za poslední rok totiž Apple Watch zachránily bezpočet životů a výrazně se podílely na zlepšení kvality života řady lidí, zejména pak seniorů. Stačí se podívat na následující 3 příběhy, kdy mohou dotyční poděkovat za pomoc právě tomuto unikátnímu kusu jablečného zařízení.

Ať už člověk trpí nějakou srdeční chorobou, nebo se snad nachází v životu nebezpečné situaci, hodinky Apple Watch si v každém případě poradí a přivolají pomoc, nebo daného uživatele včas upozorní, že je něco špatně. O tom může vyprávět i Heather Hendershot z Pomony v Texasu, která dostala na své chytré hodinky upozornění o tom, že její tep přesáhl hodnotu 120. Ačkoliv by se situace dala osvětlit tím, že Heather vykonávala nějakou fyzickou aktivitu, zvláštní tepová frekvence přetrvávala i v průběhu noci a dotyčná si už pomalu začínala myslet, že se zařízení zkrátka rozbilo. Necítila totiž tlouct své srdce a chybu přičítala špatnému nastavení. Přesto si další den pro jistotu zašla do nemocnice a jak se po krátké sérii vyšetření dozvěděla, trpěla hypertyreózou, která způsobuje nepravidelný tep a případné riziko zkolabování.

Podobně na tom byl i Jason Saucier z Orlanda na Floridě, který se již několik týdnů necítil příliš dobře, bylo mu na omdlení a měl pocit, že není něco v pořádku. Stačilo však nasadit své Apple Watch, které Jasona upozornily na to, že trpí fibrilací síní. Ačkoliv se nejedná o smrtelně vážné onemocnění, v jistých případech může vést k nepříjemným následkům pro pacienta. Saucier se ten den odvážil jít i do práce, což jen jeho zdravotní stav zhoršilo a díky svým kolegům se naštěstí včas dostal do nemocnice, kde se ho ujal tým kardiologů. Ačkoliv ho z nemocnice pustili již následující den, o týden později ho hodinky upozornily znovu a tentokrát si Jason na lůžku pobyl rovnou týden, kdy obdržel novou medikaci. Tak či onak bere monitorování zdravotního stavu jako skvělou příležitost a především způsob jak se vyvarovat náhlým potížím.

Třetí a závěrečný příběh pak sleduje osud George Kometianiho z Brooklynu v New Yorku, jehož váha se pomalu blížila 150 kilům. To Georgovi způsobovalo dušnost, potíže s dýcháním, nadměrné pocení a další nepříjemné účinky, a proto se rozhodl dát své nadváze sbohem a alespoň pár kil zhubnout. Kometiani tak díky spolupráci se svým doktorem shodil zhruba 15 kilo, nicméně většina ztracené váhy byla ve svalové hmotě. Stejně tak se George nezbavil ani doprovodných problémů, které ho dlouhá léta trápily. Díky hodinkám Apple Watch si však vybudoval dlouhodobou rutinu, kterou se snažil za každou cenu dokončit. Kromě stravovacích návyků se tak dotyčný začal věnovat i pohybu a za rok shodil přes 50 kilo, díky čemuž se zbavil jak kloubních bolestí, tak dušnosti. Podobných příběhů se ale dají nalézt desítky a stovky, alespoň tedy těch uveřejněných.