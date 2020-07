Apple zřejmě přišel na způsob, jak zajistit bezdotykové ovládání Apple Watch

Uznáváme, že Apple má často poměrně šílené nápady, a byť je společnost v jejich implementaci nanejvýš konzervativní, páru upouští pomocí patentů. Ten nejnovější se věnuje zejména Apple Watch a tomu, jak by šlo eliminovat ovládání pomocí dotyků a gest. Díky řemínku na zápěstí by bylo totiž možné monitorovat žíly, jemné nuance a na základě toho odhadnout, jakou akci chce uživatel vykonat. K tomu by dopomohl i seznam předem určených toků krve, na jejichž základě by systém porovnal aktivitu uživatele a aktivoval danou činnost chytrých hodinek.

Jak to tak vypadá, Apple už začíná pomalu dotykové ovládání připadat zastaralé a čím dál tím častěji se zabývá gesty a bezdotykovým ovládáním. V nejnovějším patentu věnujícím se Apple Watch ale společnost dospěla s touto myšlenkou ještě dál a navrhla systém, který by umožňoval rozpoznat aktivitu žil uživatele, krevní tok a na základě toho vykonat sled požadovaných akcí. Konec konců, již nyní Apple Watch nabízí sadu základních gest, pomocí nichž si můžete ulehčit práci a vyhnout se složitému naklikávání kýžených informací. Apple však až doposud bojoval se zásadním problém, a to tím, že by v tomto případě mohly být jemné nuance detekovány jako příkaz v vykonání nějaké akce, aniž by o to uživatel vůbec stál. Naštěstí si ale i s tímto neduhem patent poradil, především pak díky systému, který by prvotně „naskenoval“ žíly v různých polohách a následně by dle těchto kritérií odhadl, čeho touto činností chtěl dotyčný docílit. Senzory by tak snímaly nejen tok krve, ale i polohu kanálků, jejich pohyby a jemné motorické změny.

Vše by pak pravděpodobně záviselo na strojovém učení, které by tyto kategorie porovnávalo s předem stanoveným katalogem a na základě predikčního modelu by data posílalo dál do systému a analyzovalo je. Představte si takovou příručku s několika gesty, s nimiž by zařízení porovnávalo pohyby uživatelova zápěstí a rozhodovalo by, zda se blíží kýženému předloženému modelu. Nejpříznivější skutečností je nicméně to, že by nebylo zapotřebí hodinky jakkoliv přílišně upravovat, většinu senzorů totiž již obsahují, jen by se pravděpodobně znásobil jejich počet. Zároveň by se některá čidla umístila i na druhou stranu zápěstí, aby byla co nejblíže žilám. Koncept lze každopádně aplikovat také na virtuální a rozšířenou realitu, kde by se tímto eliminovala nutnost nosit haptické rukavice nebo přídatný hardware. Konec konců, Apple se detekcí žilních toků zabývá již nějakou dobu a je jen otázkou, zda podobný systém uvidíme i s příchodem očekávaných Apple Glasses.